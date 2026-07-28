Tampil Modis di Lapangan Golf, Georgina Rodriguez Curi Perhatian Saat Habiskan Waktu Bersama Ronaldo

JawaPos.com - Georgina Rodriguez kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan terbaru di media sosial. Kali ini, tunangan megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo itu membagikan momen kebersamaan bersama keluarga saat menikmati waktu santai di lapangan golf.

Dalam serangkaian foto yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Georgina tampil mengenakan setelan dua potong berwarna merah muda dari label fesyen miliknya sendiri, Mimoa. Penampilannya yang kasual namun tetap elegan langsung menjadi sorotan para pengikutnya.

Momen tersebut juga memperlihatkan Cristiano Ronaldo ikut bermain golf bersama Georgina dan anak-anak mereka. Keluarga ini terlihat menikmati aktivitas di area putting green hingga menghabiskan waktu bersama di tengah suasana lapangan yang asri.

Unggahan tersebut bukan sekadar memperlihatkan aktivitas liburan keluarga. Georgina juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan koleksi terbaru dari brand fesyennya.

Melalui keterangan unggahan, perempuan kelahiran Argentina itu menjelaskan filosofi di balik Mimoa yang menurutnya hadir untuk menemani berbagai momen berharga dalam kehidupan sehari-hari.

"Mimoa lahir untuk menemani kehidupan yang terus bergerak, bersama keluarga, dan dipenuhi momen yang layak dikenang," tulis Georgina.

Unggahan itu langsung mendapat respons luar biasa dari para penggemarnya. Hingga kini, Georgina tercatat memiliki lebih dari 76,4 juta pengikut di Instagram, menjadikannya salah satu figur publik dengan jumlah pengikut terbesar di platform tersebut.

Kolom komentar pun dipenuhi pujian. Banyak warganet memuji gaya berpakaian Georgina yang dinilai tetap modis meski sedang berolahraga.