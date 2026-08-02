Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi Juara Ganda Putra Tenis M-15 Seri 2

JawaPos.com - Setelah pekan lalu tampil sebagai runner up, pasangan Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi dari Jepang berhasil menutup seri kedua ini dengan hasil bagus setelah tampil sebagai juara ganda putra M-15 Amman Men's World Tennis Championship 2026.

Pada laga final, Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi yang merupakan unggulan pertama, menghadapi pasangan Selandia Baru dan Jepang Isaac Becroft/Daisuke Sumizawa. Di set pertama, mereka tampil solid dan hanya kehilangan 1 game saja merebut kemenangan 6-1.

Memasuki set berikutnya pertandingan mulai berlangsung seru. Kedua pasangan ini mampu mempertahankan servis hingga game ke 12 membuat skor terus berimbang 6-6. Laga ini harus diselesaikan lewat babak tie break.

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Peluang mulai terbuka bagi Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi, saat mampu mematahkan servis dari Isaac Becroft yang sebelumnya bermain tunggal untuk unggul 6-5. Tanpa membuang kesempatan, Hikaru Shiraishi dengan servis kidal menutup laga dengan skor akhir 7-6 tiebreak 5, dalam tempo 1 jam 7 menit.

Raihan gelar juara yang di peroleh pada seri kedua M-15 di Nusa Dua Bali yang berhadiah total $ 150.000 ini, mengantarkan Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi memperoleh hadiah $ 930 serta tambahan 18 poin. Hadiah diserahkan Ahmad Fajar, Plt Presiden Direktur InJourney Tourism Devolopment Corporation. Sedangkan Isaac Becroft/Daisuke Sumizawa sebagai runner up memperoleh $ 540 serta 8 poin.

Sebuah pencapaian yang bagus, setelah pekan lalu hanya menjadi runner, sekaligus menjadi modal dan motivasi bagi Taisei Ichikawa maupun Hikaru Shiraishi yang bakal menjalani serangkaian tour di Taiwan.

Di sektor tunggal putra penampilan impresif dari Sam Ryan Ziegann mulai diperlihatkan pada seri kedua M-15, dengan memastikan diri lolos ke final usai menumbangkan unggulan ke 6 dari Jepang, Keisuke Saitoh lewat pertarungan tiga set.

Mengawali lagi di lapangan A Nusa Dua Bali, di set pertama petenis Australia yang berperingkat 918 dunia berhasil unggul 6-3, namun mampu dibalas Keisuke Saitoh dengan 7-6 tie break 1, sehingga laga kedua pemain harus dituntaskan rubber set.