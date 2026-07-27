Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta Jadi Ajang Pemetaan Kekuatan Menuju PON 2028

JawaPos.com – Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 digelar pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Kejuaraan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini merupakan salah satu Turnamen Diakui Pelti (TDP) Senior terbesar di Indonesia. Turnamen tersebut memperebutkan total hadiah Rp250 juta dan diikuti para petenis terbaik dari berbagai daerah di Tanah Air.

Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, turnamen ini bertujuan meningkatkan kualitas sekaligus prestasi atlet tenis Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Menurut dia, hasil turnamen juga akan memengaruhi peringkat nasional para atlet.

"Turnamen ini menjadi salah satu parameter untuk menentukan peringkat nasional pemain tenis lapangan sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028," ujar Hari.

Diikuti Petenis Peringkat Nasional Kejuaraan nasional ini diikuti para petenis papan atas Indonesia.

Di sektor putra, sejumlah nama yang tampil antara lain Tegar Abdi Satrio Wibowo, Lucky Chandra Kurniawan, Rangga Wisnu Kresna Rafansyah, Michal Ihsan Wicaksana, Claudio Renaldi Lumanaw, M. Akmal Junaini, dan Ega Uneputy.

Sementara di sektor putri hadir Nadya Dhaneswara, Meydiana Laviola, Lailatul Fajria, Bunga Nuraini, serta juara bertahan Mischka Sinclair Goenadi yang merupakan atlet DKI Jakarta.

Secara keseluruhan terdapat 178 peserta yang ambil bagian pada kategori Kejurnas TDP Nasional Senior.