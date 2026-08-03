Isack Hadjar Mengaku Terbantu oleh Keluhan Max Verstappen Mengenai Performa Red Bull di F1 2026

JawaPos.com – Isack Hadjar mengaku mendapat sedikit penghiburan setelah mendengar keluhan yang terus disampaikan Max Verstappen mengenai mobil Red Bull Formula 1 musim 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (3/8), Pembalap asal Prancis itu menilai masalah yang dialaminya ternyata juga dirasakan oleh rekan setimnya. Kondisi tersebut membuat Hadjar lebih yakin bahwa kesulitan yang dihadapinya bukan semata-mata berasal dari performanya sendiri.

Menurut Hadjar, kesamaan pendapat dengan Verstappen menjadi kabar yang melegakan. Ia mengatakan bahwa apabila Verstappen tidak mengalami kendala serupa, dirinya akan mempertanyakan banyak hal terkait kemampuan dan adaptasinya terhadap mobil.

Hadjar juga menilai situasi tersebut menjelaskan mengapa selisih waktu pada sesi kualifikasi sering berlangsung sangat ketat.

Meski demikian, Hadjar mengaku masih kecewa dengan performanya pada awal balapan Grand Prix Hungaria.

Hadjar merasa kehilangan kecepatan pada stint pertama dan menganggap hal tersebut sebagai bagian yang paling membuat frustrasi sepanjang akhir pekan. Selain masalah itu, Hadjar menilai penampilannya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai harapan.

Pada Grand Prix Hungaria, Red Bull juga menerapkan strategi tim dengan membiarkan Hadjar bertahan lebih lama di lintasan untuk membantu peluang Verstappen.