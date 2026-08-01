F1: Max Verstappen Liburan Bareng Toto Wolff di Sardinia, Rumor ke Mercedes Muncul Lagi

JawaPos.com - Liburan musim panas Formula 1 kembali memunculkan spekulasi mengenai masa depan Max Verstappen. Juara dunia empat kali itu terlihat berlibur bersama Team Principal Mercedes Toto Wolff di Sardinia, Italia, memicu pembicaraan soal peluang kepindahannya ke Mercedes.

Max Verstappen memang masih terikat kontrak bersama Red Bull hingga akhir 2028. Namun, kebersamaannya dengan Toto Wolff di tengah jeda musim Formula 1 kembali menjadi sorotan, meski keduanya menegaskan hubungan tersebut sebatas pertemanan.

MAX Verstappen mengisi jeda Formula 1 dengan berlibur ke Sardinia, Italia. Juara dunia empat kali itu tidak sendiri. Selain didampingi pasangannya, Kelly Piquet, dia juga kedapatan menghabiskan waktu bersama Team Principal Mercedes Toto Wolff.

Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan Verstappen dan Kelly menghabiskan waktu bersama Toto dan istrinya, Susie Wolff. Mereka terlihat berbincang di atas kapal pesiar hingga bermain jet ski.

Pertemuan seperti itu bukan hal baru. Musim lalu, mereka juga sempat berlibur di lokasi yang sama. Kebetulan, Sardinia memang menjadi destinasi liburan favorit Verstappen maupun keluarga Wolff.

"Saya suka Sardinia, dia juga suka Sardinia. Kami makan siang bersama dan anak-anak bermain bersama. Saat berada di sana, kami membicarakan banyak hal selain Formula 1," kata Verstappen seusai jeda musim panas tahun lalu, dikutip dari De Telegraaf.

Kontrak Masih Bersama Red Bull Verstappen sendiri masih terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir 2028. Meski begitu, sejumlah laporan menyebut dia memiliki klausul yang memungkinkannya hengkang lebih cepat jika gagal menempati posisi dua besar klasemen sebelum jeda musim panas.

Mercedes Belum Berencana Ubah Susunan Pembalap Apakah Mercedes akan menjadi persinggahan Verstappen berikutnya? Wolff sebelumnya menegaskan timnya masih ingin mempertahankan duet George Russell dan Kimi Antonelli untuk musim depan.