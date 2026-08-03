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Rizka Perdana Putra
Senin, 3 Agustus 2026 | 17.34 WIB

Max Verstappen Akhiri Kutukan Nomor 3, Mercedes-AMG Team Raih Kemenangan Perdana

Max Verstappen akhirnya mengakhiri narasi kutukan nomor 3 setelah timnya meraih kemenangan perdana di GT World Challenge Europe Sprint Cup. (Dok. Instagram/@maxverstappen1) - Image

Max Verstappen akhirnya mengakhiri narasi kutukan nomor 3 setelah timnya meraih kemenangan perdana di GT World Challenge Europe Sprint Cup. (Dok. Instagram/@maxverstappen1)

JawaPos.com - Keputusan Max Verstappen mengganti nomor balap dari 33 menjadi 3 mulai musim 2026 sempat dianggap membawa sial oleh sebagian penggemar.

Selain belum meraih hasil maksimal di Formula 1, Verstappen juga gagal finis pada ajang Nurburgring 24 Hours pada Mei lalu akibat kerusakan driveshaft mobilnya. Kegagalan tersebut memunculkan narasi tentang "kutukan nomor 3".

Namun, anggapan itu akhirnya terpatahkan.

Tim milik Verstappen, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, meraih kemenangan perdana musim ini pada Race 1 GT World Challenge Europe Sprint Cup di Magny-Cours, Prancis, Sabtu (2/8).

Jules Gounon dan Daniel Juncadella tampil sebagai pemenang dengan mengendarai Mercedes-AMG GT3 bernomor 3.

Keduanya finis di depan Ferrari 296 GT3 milik AF Corse yang dikemudikan Thomas Neubauer dan Arthur Leclerc dengan selisih waktu 2,597 detik.

"Sangat bangga, kerja bagus semuanya!" tulis Verstappen melalui akun Instagram pribadinya.

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
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