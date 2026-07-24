Red Bull Ingin Mempertahankan Max Verstappen Meski Banyak Spekulasi Mengenai Masa Depannya

JawaPos.com – Masa depan Max Verstappen terus menjadi perbincangan sepanjang musim Formula Satu 2026.

Meski berbagai rumor kepindahan terus bermunculan, Red Bull menegaskan komitmennya untuk mempertahankan pembalap asal Belanda tersebut pada musim depan dan seterusnya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (24/7), Kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, menyatakan Verstappen tetap menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang tim.

Mekies mengungkapkan bahwa sejumlah pembalap telah menghubungi Red Bull untuk menanyakan peluang mengisi kursi Verstappen.

Namun, Mekies menegaskan fokus utama tim bukan mencari pengganti, melainkan membangun mobil yang lebih kompetitif agar dapat mempertahankan pembalap terbaik mereka.

Menurutnya, Verstappen dan Isack Hadjar merupakan kombinasi ideal bagi masa depan Red Bull.

Spekulasi mengenai masa depan Verstappen semakin menguat setelah performa Red Bull menurun pada musim ini. Hingga menjelang jeda pertengahan musim, Verstappen belum meraih satu kemenangan dan baru mengoleksi tiga podium.

Kondisi tersebut memunculkan kabar ketertarikan dari sejumlah tim besar, termasuk Mercedes dan McLaren, meskipun kontraknya bersama Red Bull masih berlaku hingga 2028.

Red Bull menegaskan bahwa target utama tim adalah kembali menjadi yang tercepat dan meraih kemenangan di setiap balapan. Mekies menyebut keberhasilan membangun mobil yang kompetitif menjadi kunci untuk menjaga Verstappen tetap bertahan.