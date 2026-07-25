Meriah! Erick Thohir Buka Turnamen Voli Putri Arie One Cup II, UMKM Ikut Bergerak di Villa Mahkota Indah Bekasi

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir membuka Turnamen Open Voli Putri Piala Arie One Cup II di Lapangan Voli RW 013 Villa Mahkota Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/7). (Dok. Kemenpora)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir membuka Turnamen Open Voli Putri Piala Arie One Cup II di Lapangan Voli RW 013 Villa Mahkota Indah, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/7). Erick menilai turnamen level komunitas seperti ini bukan hanya melahirkan atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Pembukaan turnamen ditandai dengan servis perdana yang dilakukan Erick Thohir bersama anggota DPR RI Kawendra Lukistian serta atlet voli nasional Yolla Yuliana.
Dalam sambutannya, Erick menegaskan sebuah kompetisi olahraga memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada sekadar mencari juara. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan atlet, hingga pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia menilai kehadiran peserta, panitia, maupun penonton mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat sekitar.
"Event seperti ini sangat penting karena manfaatnya dirasakan masyarakat. UMKM bergerak, transaksi meningkat, mulai dari penjualan makanan, minuman hingga kebutuhan lainnya. Ini bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru," ujar Erick.
Menurut dia, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pihak yang paling merasakan manfaat dari penyelenggaraan turnamen melalui meningkatnya aktivitas jual beli selama pertandingan berlangsung.
Selain berdampak pada sektor ekonomi, Erick menilai turnamen di level komunitas juga berperan penting dalam pembinaan atlet muda.
Ia mengatakan kompetisi lokal menjadi ruang bagi para pemain untuk mengasah kemampuan sekaligus membuka peluang menembus level yang lebih tinggi.
Erick juga mengapresiasi kehadiran atlet nasional Yolla Yuliana dalam pembukaan turnamen. Menurutnya, kehadiran Yolla diharapkan mampu memotivasi para peserta agar terus berlatih dan mengejar prestasi hingga mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Ia berharap semakin banyak atlet potensial lahir dari kompetisi seperti Piala Arie One Cup II.
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