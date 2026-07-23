Kata Erick Thohir Usai Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara Piala AFF 2026

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi dan bangga atas kesuksesan Timnas Putri Indonesia di ajang Piala AFF Putri 2026. Dia mengatakan, federasi akan terus memperkuat ekosistem sepak bola putri di Tanah Air agar Garuda Pertiwi terbang lebih tinggi.

Timnas Putri Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Putri 2026. Kepastian itu didapat setelah bungkam Laos dengan skor telak 5-0 dalam partai final yang berlangsung di Stadion UiTM, Shah Alam, Malaysia, pada Rabu (22/7) malam WIB.

Kemenangan gemilang ini sekaligus menandai sejarah baru bagi sepak bola putri Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda Pertiwi berhasil meraih gelar juara back to back setelah pencapaian perdana pada edisi 2024.

“Selamat kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Putri Indonesia atas pencapaian luar biasa ini. Keberhasilan mempertahankan gelar juara membuktikan bahwa sepak bola putri Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih baik,” kata Erick dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (23/7/2026).

Erick sangat bangga dengan pencapaian yang diukir tim polesan Satoru Mochizuki tersebut. Menurutnya, kesuksesan ini buah dari kerja keras Felicia de Zeeuw dan kawan-kawan sepanjang Piala AFF Putri 2026.

“Ini buah dari kerja keras, disiplin, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh anggota tim sepanjang turnamen,” sambungnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan gelar juara back to back ini menjadi modal bagus bagi Timnas Putri Indonesia untuk menatap kompetisi level Asia. PSSI, kata dia, akan terus meningkatkan kualitas Garuda Pertiwi.

"PSSI terus berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem sepak bola putri melalui peningkatan kualitas pemain, pengembangan pelatih, serta kesempatan bertanding di level internasional agar prestasi Garuda Pertiwi terus berlanjut," jelas Erick