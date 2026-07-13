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Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 02.20 WIB

Mitchell Baker Resmi Jadi WNI, Erick Thohir: Tambahan Berharga untuk Lini Serang Timnas Indonesia!

Ketum PSSI Erick Thohir (kiri) bersama Mitchell Baker (tengah) usai jalani proses sumpah WNI. (PSSI) - Image

Ketum PSSI Erick Thohir (kiri) bersama Mitchell Baker (tengah) usai jalani proses sumpah WNI. (PSSI)

JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir, menyambut gembira rampungnya proses naturalisasi Mitchell Baker. Dia menyebut kehadiran striker berusia 19 tahun akan mempertajam lini serang Timnas Indonesia.

Mitchell Baker resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengambil sumpah di kantor Ditjen AHU, Jakarta, Senin (13/7/2026) siang WIB. Prosesi pengambilan sumpah itu turut dihadiri Ketum PSSI Erick Thohir, dengna didampingi anggota Komite Eksekutif (Exco), dan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

"Kami di PSSI sangat berterima kasih atas dukungan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo, rekan-rekan pimpinan DPR, serta pimpinan dan anggota Komisi X dan XIII,” kata Erick dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

“Tidak lupa apresiasi khusus kepada Kementerian Hukum yakni Bapak Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum dan Bapak Widodo selaku Dirjen AHU yang telah memfasilitasi proses ini dengan sangat baik. Sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan federasi ini adalah wujud nyata komitmen bersama untuk terus memajukan sepak bola Indonesia di kancah internasional," lanjutnya.

Tambahan Berharga untuk Lini Serang Timnas Indonesia

Kehadiran Mitchell Baker merupakan bagian dari langkah strategis PSSI dalam memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Striker berpostur 196 cm itu masuk dalam proyeksi John Herdman untuk menjadi bagian dari Skuad Garuda di ajang Piala AFF 2026.

Erick menyebut kehadiran Mitchell Baker menjadi tambahan berharga bagi lini serang Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora RI itu yakin sang pemain akan masuk dalam skema permainan pelatih John Herdman.

"Dengan postur tubuh dan insting mencetak gol yang mumpuni, Mitchell adalah tambahan yang berharga bagi lini depan kita. Pastinya, coach John Herdman sudah punya rencana untuk mengintegrasikan Mitchell ke dalam tim," terang Erick.

Langsung Gabung TC Timnas Indonesia di Bali

Setelah resmi menjadi WNI, Mitchell Baker akan langsung bertolak ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Nama pemain berusia 19 tahun itu memang masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia diketahui mulai memasuki fase kedua yang berlangsung pada 14-25 Juli 2026. Setelah itu, pelatih John Herdman akan mengerucutkan skuadnya menjadi 26 pemain untuk dibawa ke Piala AFF 2026.

Editor: Edi Yulianto
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