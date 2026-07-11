Lantik Sesmenpora dan Deputi Pengembangan Industri Olahraga, Erick Thohir Dorong Kemenpora Naik Kelas

Menpora Erick Thohir usai melantik pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemenpora. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenpora. Sosok yang dilantik adalah Suyadi Pawiro sebagai Sekretaris Kemenpora dan Teuku Arlan Perkasa Lukman sebagai Deputi Pengembangan Industri Olahraga.
Acara pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/7). Erick Thohir berharap amanah baru ini bisa dijalankan dengan baik untuk bisa mendongkrak nama baik Kemenpora dalam perbaikan tata kelola dan peningkatan industri olahraga.
"Kemenpora mempunyai Sesmen baru yakni Pak Suyadi yang memang sudah lama berkecimpung di Kemenpora. Dan Pak Arlan sebagai Deputi Pengembangan Industri Olahraga, ini adalah deputi yang sangat penting untuk Kemenpora," kata Erick Thohir.
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Erick Thohir menyampaikan, pengangkatan dua pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja Kemenpora agar semakin profesional dan memberikan dampak nyata pada masyarakat. Dia menegaskan seluruh program yang dijalankan harus memiliki manfaat nyata.
"Bahwa kita ingin menjadikan kementerian ini naik kelas, kita harus bekerja secara seksama dan bersungguh-sungguh. Kita harus menjalankan program impact full," terang Erick Thohir.
Selain memperkuat tatak kelola, Erick juga menaruh perhatian besar terhadap industri-industri olahraga yang dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakan ekonomi nasional. Dia ingin mengubah persepsi bahwa Kemenpora tidak hanya dianggap sebagai cost center, namun bisa menjadi investasi.
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"Persepsi Kemenpora selama ini selalu dibilang sebagai cost center, padahal kementerian ini adalah investasi. Pemuda itu investasi, banya pemuda menjadi pengusaha, politikus, dan yang lain. Olahraga juga sama, kalau kita bicara prestasi itu national branding dan yang mengibarkan bendera itu adalah para atlet," ujar Erick.
Erick juga menyampaikan jika sport industry dan sport tourism adalah revenue. Dia berharap kepada dua pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik untuk memastikan seluruh program Kemenpora berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi atlet serta masyarakat Indonesia.
“Kalau kita bicara sport industry, sport tourisme itu adalah revenue. Banyak negara yang mulai menggantungkan pada pertumbuhan baru. Jadi ini deputi yang sangat penting, melalui proses seleksi yang panjang kita mendapatkan yang terbaik," papar Erick Thohir.
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