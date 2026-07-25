Misi Pegolf Indonesia Capai Juara Pertamakali di CGT 2026

JawaPos.com - Ciputra Golfpreneur Tournament (CGT) 2026 akan digelar di Damai Indah Golf, BSD Course, Tangerang Selatan, Banten, 26-29 Agustus. Para pegolf Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang untuk menunjukkan performa terbaik mereka.

Chairman Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) Nararya Ciputra Sastrawinata menuturkan, dengan mendapatkan kesempatan bertanding dalam sebuah turnamen internasional di Indonesia tidak hanya memberikan pengalaman baru, tapi juga membuka exposure dan wawasan para atlet Indonesia. “Sehingga mereka siap untuk berkompetisi di turnamen-turnamen internasional lainnya," kata dia dalam press conference, Jumat (24/7).

CGT merupakan sebuah turnamen profesional di skala regional yang diprakarsai Almarhum DR. (HC) Ir. Ciputra pada 2014 dan di-sanction oleh Asian Development Tour (ADT). Visi Ciputra untuk meningkatkan level kompetitif para pegolf profesional Indonesia agar suatu saat bisa menjadi juara di level regional dan internasional.

ADT didirikan Asian Tour pada 2010 untuk menyediakan platform pengembangan yang membantu para atlet golf profesional mencapai status yang lebih tinggi di Asian Tour dan level yang lebih tinggi. Ciputra menyadari kesempatan ini dapat mendukung para atlet golf profesional Indonesia yang sedang berkembang dan berupaya untuk masuk level turnamen internasional yang lebih tinggi.

Teddy Jubilant, mewakili Asian Development Tour (ADT) berterima kasih kepada Ciputra Group dan Damai Indah Golf atas komitmen dan dukungan yang luar biasa. Menurut dia, Ciputra Golfpreneur Tournament merupakan turnamen paling konsisten di ADT.

“Turnamen ini menghasilkan beberapa pemenang yang luar biasa. Tahun lalu Matt Killen, pegolf dari Inggris menjadi juara dan saat ini dia menjadi salah satu pegolf kami yang memiliki potensi besar. Tahun lalu dia finish 10 Besar di Order of Merit ADT dan sekarang main di Asian Tour," ungkap Teddy Jubilant.

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Selain itu ada Tom Kim, Suteepat Prateeptienchai, dan Miguel Carballo yang setelah memenangkan turnamen ini berhasil meraih prestasi di level yang lebih tinggi. Tom Kim merupakan salah satu pegolf dunia yang menjadi juara Ciputra Golfpreneur Tournament 2019. Pegolf asal Korea Selatan ini sekarang sudah menjadi salah satu pegolf yang diperhitungkan.

Pada pertengahan Juni lalu menjadi juara Genesis Scottish Open 2026, turnamen PGA Tour berhadiah total US$ 9 juta. Tiga gelar juara PGA Tour lain yang diraihnya yaitu Wyndham Championship 2022, Shriners Children's Open 2022 dan 2023.