MCGJWC 2026 Dukung Pegolf Junior Indonesia Melangkah Menuju Panggung Dunia





JawaPos.com - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmen dalam mengembangkan talenta olahraga nasional. Salah satunya dengan menjadi mitra utama Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship (MCGJWC) 2026.

Memasuki tahun kelima kemitraan strategis bersama Ciputra Golfpreneur Foundation, bank bersandi saham BMRI ini terus memperkuat peran dalam mendukung lahirnya atlet-atlet golf muda Indonesia yang berdaya saing global.

Turnamen golf MCGJWC 2026 dijadwalkan berlangsung 10-12 Juni 2026 di Damai Indah Golf, PIK Course, Jakarta. Tahun ini, ajang memasuki babak baru dengan diperolehnya sanction dari Asia Pacific Golf Confederation (APGC), yang membuka partisipasi pegolf junior dari 47 negara anggota konfederasi sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi secara keseluruhan.

Sebanyak 142 pegolf dari 30 negara telah mendaftarkan diri, mencerminkan akselerasi yang bertumbuh dari sekitar 20 negara pada edisi 2025. Para peserta berasal dari Australia, Bangladesh, Botswana, Kamboja, China, Chinese Taipei, Denmark, Jerman, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Kenya, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Namibia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Uganda, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Vietnam.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, Bank Mandiri memandang olahraga sebagai sarana strategis untuk membangun karakter, daya saing, dan mental juara generasi muda Indonesia. Bank pelat merah ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional sekaligus memperkuat daya tarik sport tourism Indonesia di mata dunia.

"Bank Mandiri berharap penyelenggaraan Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship bisa menjadi wadah bagi atlet-atlet muda berbakat Indonesia untuk mengasah kemampuan, memperluas pengalaman internasional, serta meningkatkan daya saing mereka di level global. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menciptakan nilai tumbuh bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi prestasi olahraga nasional yang berkelanjutan," ujar Adhika dalam keterangan resminya.

Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Ciputra Golfpreneur Foundation Budiarsa Sastrawinata menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Bank Mandiri.

"Kehadiran pegolf muda dari berbagai negara memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi atlet-atlet Indonesia untuk mendapatkan pengalaman kompetisi internasional yang berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri yang secara konsisten mendukung pengembangan atlet junior Indonesia melalui ajang ini," ujar Budiarsa.

Philip Hassall, Ketua Asia Pacific Golf Confederation menyatakan, pihaknya berharap keterlibatan APGC akan membatu CGJWC menjadi ajang yang semakin diminati oleh para pegolf muda terbaik di kawasan Asia Pacific.