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Antara
Rabu, 8 Juli 2026 | 15.39 WIB

Menang Duel Lima Jam Bawa Novak Djokovic jumpa Sinner di Semifinal Wimbledon

Petenis Serbia Novak Djokovic. (Dok. Association of Tennis Professionals) - Image

Petenis Serbia Novak Djokovic. (Dok. Association of Tennis Professionals)

JawaPos.com - Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4). Laga perempat final itu menguras stamina berlangsung selama lima jam 15 menit, pada Rabu (8/7) WIB.

Kemenangan tersebut membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal. Sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak empat besar Wimbledon tahun lalu.

"Laga ini dimenangkan dengan raket, hati, serta kemampuan mengendalikan saraf dan tekanan yang luar biasa," kata Novak Djokovic usai pertandingan, dikutip dari ATP dilansir dari Antara.

"Menjelang akhir pertandingan, peluang benar-benar terbuka bagi siapa saja. Bahkan di super tie-break set kelima, siapa pun bisa menang. Momen seperti inilah yang membuat saya masih bermain tenis," imbuh dia.

Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah kakinya di set pertama serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie-break set penentuan.

Auger-Aliassime memberikan perlawanan sengit dengan melepaskan 20 ace dan memaksa pertandingan berlangsung hingga set penentuan. Namun, pengalaman Djokovic berbicara pada super tie-break set kelima untuk mengakhiri salah satu pertandingan terbaik di Wimbledon tahun ini.

"Saya sempat meminta anak-anak untuk tidur setelah set keempat, tetapi mereka tidak mau. Saya senang mereka tetap bertahan," ujar Djokovic.

"Sejujurnya, ini adalah salah satu pertandingan terbaik yang pernah saya jalani di lapangan ini sepanjang karir," imbuh dia.

Djokovic kini mencatatkan rekor tampil di semifinal Wimbledon untuk ke-15 kalinya, sekaligus memperpanjang catatannya sebagai petenis putra dengan penampilan semifinal terbanyak di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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