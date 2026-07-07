Naomi Osaka Hentikan Langkah Aryna Sabalenka dan Lolos ke Perempat Final Wimbledon 2026

JawaPos.com – Naomi Osaka mencatat kemenangan bersejarah setelah mengalahkan petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, pada babak 16 besar Wimbledon.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (7/7), Petenis asal Jepang itu menang dua set langsung dengan skor 6-2 dan 7-6 (7/2) untuk memastikan langkah ke perempat final Wimbledon pertamanya.

Hasil tersebut sekaligus menjadi pembalasan atas kekalahannya dari Sabalenka pada babak 16 besar French Open beberapa waktu lalu.

Osaka tampil dominan sejak awal pertandingan dengan permainan agresif dari garis belakang yang mampu menekan Sabalenka. Ia berhasil mematahkan servis lawannya pada set pertama dan terus menjaga konsistensi hingga memaksa set kedua berlanjut ke tie-break.

Dalam penentuan tersebut, Osaka bermain tenang dan memastikan kemenangan melalui penampilan yang meyakinkan.

Keberhasilan ini memperpanjang performa impresif Osaka di Wimbledon 2026 setelah belum kehilangan satu set pun dalam empat pertandingan yang telah dijalani. Petenis unggulan ke-14 itu mengaku kemenangan di Centre Court memiliki arti istimewa karena menjadi kemenangan pertamanya di lapangan utama Wimbledon.

Osaka juga menyebut dukungan keluarga, termasuk masakan rumahan sang ibu, menjadi salah satu sumber motivasinya sepanjang turnamen.

Pada babak perempat final, Osaka akan menghadapi unggulan ke-10 asal Republik Ceko, Karolina Muchova, untuk memperebutkan tiket ke semifinal.

Di sisi lain, kekalahan ini mengakhiri langkah Sabalenka yang sebelumnya berambisi mencapai perempat final Grand Slam untuk ke-15 kalinya secara beruntun.