Logo JawaPos
HomeAll Sports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.58 WIB

Naomi Osaka Hentikan Langkah Aryna Sabalenka dan Lolos ke Perempat Final Wimbledon 2026

Naomi Osaka (Instagram @wimbledon) - Image

Naomi Osaka (Instagram @wimbledon)

JawaPos.com – Naomi Osaka mencatat kemenangan bersejarah setelah mengalahkan petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, pada babak 16 besar Wimbledon.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (7/7), Petenis asal Jepang itu menang dua set langsung dengan skor 6-2 dan 7-6 (7/2) untuk memastikan langkah ke perempat final Wimbledon pertamanya. 

Hasil tersebut sekaligus menjadi pembalasan atas kekalahannya dari Sabalenka pada babak 16 besar French Open beberapa waktu lalu.

Osaka tampil dominan sejak awal pertandingan dengan permainan agresif dari garis belakang yang mampu menekan Sabalenka. Ia berhasil mematahkan servis lawannya pada set pertama dan terus menjaga konsistensi hingga memaksa set kedua berlanjut ke tie-break.

Dalam penentuan tersebut, Osaka bermain tenang dan memastikan kemenangan melalui penampilan yang meyakinkan.

Keberhasilan ini memperpanjang performa impresif Osaka di Wimbledon 2026 setelah belum kehilangan satu set pun dalam empat pertandingan yang telah dijalani. Petenis unggulan ke-14 itu mengaku kemenangan di Centre Court memiliki arti istimewa karena menjadi kemenangan pertamanya di lapangan utama Wimbledon.

Osaka juga menyebut dukungan keluarga, termasuk masakan rumahan sang ibu, menjadi salah satu sumber motivasinya sepanjang turnamen.

Pada babak perempat final, Osaka akan menghadapi unggulan ke-10 asal Republik Ceko, Karolina Muchova, untuk memperebutkan tiket ke semifinal.

Di sisi lain, kekalahan ini mengakhiri langkah Sabalenka yang sebelumnya berambisi mencapai perempat final Grand Slam untuk ke-15 kalinya secara beruntun.

Hasil tersebut juga mempertegas kebangkitan Osaka sebagai salah satu pesaing kuat dalam perebutan gelar Wimbledon 2026.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Wimbledon: Saat Rumput Bersahabat, Naomi Osaka Melaju ke Babak Empat - Image
Sports

Wimbledon: Saat Rumput Bersahabat, Naomi Osaka Melaju ke Babak Empat

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.43 WIB

Tampil Glamor dengan Gaun Emas, Naomi Osaka Menang Dua Putaran di French Open 2026 - Image
Sports

Tampil Glamor dengan Gaun Emas, Naomi Osaka Menang Dua Putaran di French Open 2026

Jumat, 29 Mei 2026 | 06.39 WIB

Naomi Osaka Mundur dari Australia Open, Akhiri Laga Kontra Sorana Cirstea dengan Jabat Tangan Tegang - Image
Sports

Naomi Osaka Mundur dari Australia Open, Akhiri Laga Kontra Sorana Cirstea dengan Jabat Tangan Tegang

Senin, 26 Januari 2026 | 18.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore