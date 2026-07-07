Kandas di Wimbledon 2026, Aldila Pilih Rehat Sebelum Lanjut Tur AS

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi mengikuti sesi latihan jelang SEA Games 2025 di Pelatnas Tenis, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia akan mengirimkan enam petenis putri yang akan berlaga dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand yang berangsung pada 9-20 Desember 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi memilih beristirahat sejenak setelah menyelesaikan perjuangannya di Wimbledon 2026 sebelum melanjutkan persiapan menghadapi rangkaian turnamen di Amerika Serikat, dikutip dari ANTARA.
Aldila mengatakan belum sempat menikmati waktu luang sejak tiba di London karena sebelumnya bertanding di Bad Homburg, di mana ia meraih gelar ganda WTA 500 pertamanya akhir bulan lalu.
"Pastinya setelah hari ini, besok aku akan off jalan-jalan, karena setelah dari Bad Homburg ke sini kan belum ada day off, jadi belum sempat jalan-jalan di London," kata Aldila seperti dikutip SPOTV pada Selasa.
"Aku akan ambil beberapa hari off, dan kemungkinan besar akan terbang langsung ke Amerika untuk mempersiapkan turnamen di US Swing selanjutnya."
Aldila mengakhiri langkahnya di Wimbledon setelah bersama petenis Argentina Guido Andreozzi kalah dari pasangan Australia Marc Polmans/Storm Hunter pada perempat final ganda campuran dengan 6-7(7), 5-7 di All England Club, London, Senin (6/7).
Baca Juga:Prediksi Kolombia vs Swiss: Opta Sebut Kans Menang Los Cafeteros Sebesar 41 Persen di Waktu 90 Menit, Swiss Cuma 28 Persen
Menurut Aldila, pertandingan berjalan ketat sejak awal, tetapi lawan tampil lebih solid terutama pada set kedua.
"Bisa dibilang 50-50 dari awal, dan memang kita melawan tim yang sangat solid dan kompak," ujar Aldila.
Baca Juga:Prediksi Mesir vs Argentina: Opta Sebut 69 Persen Kemenangan di Pihak Messi cs, The Pharaohs Tak Silau Nama Besar Albiceleste!
Ia menilai Hunter pemain yang sangat menentukan dalam pertandingan tersebut melalui servis dan pengembalian bola yang agresif.
Aldila menambahkan, dirinya dan Andreozzi berusaha menjaga fokus pada gim servis sendiri karena mengetahui lawan memiliki tekanan besar saat pengembalian bola.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane