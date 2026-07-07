Kandas di Wimbledon 2026, Aldila Pilih Rehat Sebelum Lanjut Tur AS

JawaPos.com - Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi memilih beristirahat sejenak setelah menyelesaikan perjuangannya di Wimbledon 2026 sebelum melanjutkan persiapan menghadapi rangkaian turnamen di Amerika Serikat, dikutip dari ANTARA.

Aldila mengatakan belum sempat menikmati waktu luang sejak tiba di London karena sebelumnya bertanding di Bad Homburg, di mana ia meraih gelar ganda WTA 500 pertamanya akhir bulan lalu.

"Pastinya setelah hari ini, besok aku akan off jalan-jalan, karena setelah dari Bad Homburg ke sini kan belum ada day off, jadi belum sempat jalan-jalan di London," kata Aldila seperti dikutip SPOTV pada Selasa.

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"Aku akan ambil beberapa hari off, dan kemungkinan besar akan terbang langsung ke Amerika untuk mempersiapkan turnamen di US Swing selanjutnya."

Aldila mengakhiri langkahnya di Wimbledon setelah bersama petenis Argentina Guido Andreozzi kalah dari pasangan Australia Marc Polmans/Storm Hunter pada perempat final ganda campuran dengan 6-7(7), 5-7 di All England Club, London, Senin (6/7).

Menurut Aldila, pertandingan berjalan ketat sejak awal, tetapi lawan tampil lebih solid terutama pada set kedua.

"Bisa dibilang 50-50 dari awal, dan memang kita melawan tim yang sangat solid dan kompak," ujar Aldila.

Ia menilai Hunter pemain yang sangat menentukan dalam pertandingan tersebut melalui servis dan pengembalian bola yang agresif.