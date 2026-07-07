Novak Djokovic Pecahkan Rekor Wimbledon Roger Federer Usai Singkirkan Roman Safiullin di Babak 16 Besar

Novak Djokovic (Instagram @djokernole)
JawaPos.com – Novak Djokovic mengakhiri perjalanan Roman Safiullin sekaligus memecahkan rekor kemenangan tunggal putra di Wimbledon setelah meraih kemenangan pada babak 16 besar.
Dilansir dari laman ATP Tour pada Selasa (7/7), Petenis asal Serbia itu menang dengan skor 7-6(6), 6-3, 3-6, dan 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama tiga jam 26 menit.
Hasil tersebut mengantarkan Djokovic melaju ke perempat final Wimbledon untuk kesembilan kalinya secara beruntun.
Kemenangan atas Safiullin menjadi kemenangan ke-106 Djokovic di Wimbledon, sehingga ia melampaui rekor Roger Federer sebagai petenis putra dengan kemenangan terbanyak di turnamen tersebut.
Kini, hanya Martina Navratilova yang masih memiliki jumlah kemenangan lebih banyak di Wimbledon dengan 120 kemenangan. Djokovic kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis tersukses dalam sejarah tenis dunia.
Meski meraih kemenangan, Djokovic mengakui pertandingan berlangsung sangat sulit karena Safiullin tampil agresif sejak awal.
Petenis kualifikasi asal Rusia itu bahkan sempat unggul pada set pertama dan terus memberikan perlawanan sengit meskipun sempat menjalani perawatan medis akibat masalah pada pinggulnya.
Namun, pengalaman dan kualitas servis Djokovic menjadi faktor utama yang membawanya keluar sebagai pemenang.
Pada babak perempat final, Djokovic akan menghadapi unggulan ketiga, Felix Auger-Aliassime, untuk memperebutkan tiket menuju semifinal. Jika mampu melangkah lebih jauh, petenis berusia 39 tahun itu berpeluang kembali bertemu dengan petenis nomor satu dunia sekaligus juara bertahan, Jannik Sinner.
Dengan rekor baru yang telah dicetak, Djokovic semakin mendekatkan diri pada peluang menambah koleksi gelar Wimbledon dalam kariernya.
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