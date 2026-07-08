3 Alasan LeBron James Tinggalkan Los Angeles Lakers

JawaPos.com - Klub baru LeBron James menjadi perbincangan dahsyat dalam periode offseason NBA yang penuh kejutan. Menjelang masa negosiasi agen bebas, dia memastikan tidak akan berseragam Los Angeles Lakers lagi di musim ke-24.

Perpisahan ini terjadi setelah delapan tahun LeBron bersama Lakers, yang mempersembahkan satu gelar NBA, pemecahan berbagai rekor poin terbanyak, dan bahkan terwujudnya bermain bersama sang putra, Bronny. Keputusan pebasket berusia 41 tahun tersebut untuk mencari tim baru, membuat semua mata kini tertuju pada calon-calon tim peminat bagi pencetak skor terbanyak sepanjang masa NBA tersebut.

Sosok paling dihormati seperti LeBron berada di tengah proses agen bebas yang paling terbuka lebar dalam karirnya. Dia tidak ingin bertahan di Crypto.com Arena.

Melansir dari Sport Illustrated berikut kemungkinan forward kelahiran Ohio tersebut memilih pergi dari Lakers dan mencari tim terbaik yang sudah dalam pengujung karirnya di NBA.

Merasa Skuad Los Angeles Lakers Bakal Sulit Bersaing di Wilayah Barat Menurut Sport Illustrated kemungkinan besar pemain berjuluk King James ini merasa Lakers tidak berada dalam posisi yang tepat untuk mewujudkan hal-hal terbaik. Seperti melangkah jauh di musim reguler bahkan menembus ke babak final di wilayah barat.

Bahkan dengan keberadaan Luka Doncic dalam skuad dan perpanjangan kontrak Austin Reaves di ruang ganti anak asuhan JJ. Reddick, bersaing melawan tim-tim raksasa wilayah barat seperti Oklahoma City, Minnesota Timberwolves, dan San Antonio Spurs, merupakan tantangan berat.

Mengingat pergerakan di pasar pertukaran, atau draft 2026 lalu, ketiga tim di atas melengkapi skuad mereka menjadi sangat mewah. Itu berbanding terbalik dengan Lakers yang masih mengandalkan Doncic dan Reaves, apalagi sudah kehilangan Rui Hachimura beserta Deandre Ayton.

LeBron James Tak Lagi Menjadi Pilihan Utama dan Belum Mengetahui Rencana Lakers Sejak kedatangan Doncic di Los Angeles, peran LeBron dianggap sudah bukan motor utama tim. Guard asal Slovenia tersebut merupakan salah satu bintang papan atas dalam mencetak poin. Sehingga di umur 41 tahun, kemampuan terbaik King James sudah tak lagi sama di masa prima.