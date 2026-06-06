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Taufiq Ardyansyah
Minggu, 14 Juni 2026 | 07.01 WIB

Perbanas dan Ubaya Ukir Sejarah, Jadi Juara Perdana Campus League Basketball

Tim putra Institut Perbanas dan tim putri Universitas Surabaya (Ubaya) menjadi kampiun&nbsp;Campus League Basketball Season 1 2026. (Istimewa) - Image

Tim putra Institut Perbanas dan tim putri Universitas Surabaya (Ubaya) menjadi kampiun&nbsp;Campus League Basketball Season 1 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Sejarah tercipta di Campus League Basketball Season 1 2026. Tim putra Institut Perbanas dan tim putri Universitas Surabaya (Ubaya) sukses menjadi kampiun edisi perdana kompetisi basket mahasiswa nasional tersebut.

Pada partai final yang berlangsung di UPH Basketball Court, Tangerang, Sabtu (13/6), Perbanas keluar sebagai juara sektor putra setelah menundukkan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan skor tipis 47-45. Sementara itu, Ubaya memastikan gelar juara putri usai mengalahkan Soegijapranata Catholic University (SCU) 59-51.

Keberhasilan tersebut menutup perjalanan panjang Campus League Basketball Season 1 yang sejak April lalu menggelar fase regional di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, serta Jakarta-Tangerang sebelum memasuki babak The Nationals.

CEO Campus League Ryan Gozali menyebut musim perdana ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan olahraga kampus di Indonesia.

“Season 1 bukan hanya tentang mencari juara. Yang paling penting adalah membangun fondasi. Kami melihat antusiasme kampus, mahasiswa, pelatih, dan berbagai pihak yang terlibat sangat besar,” ujar Ryan.

Menurut dia, Campus League tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana pengembangan karakter mahasiswa melalui tiga pilar utama, yakni athleticism, academics, dan affinity.

Di sektor putri, laga final berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Ubaya sempat tertinggal pada akhir babak pertama setelah hanya mencetak delapan poin pada kuarter kedua. Namun, tim asal Kota Pahlawan bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 23 poin untuk membalikkan keadaan.

Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga akhir pertandingan. Ubaya pun menang 59-51 dan tercatat sebagai kampus pertama yang meraih gelar juara Campus League Basketball kategori putri.

Pelatih Ubaya Wellyanto Pribadi mengungkapkan kebersamaan menjadi kunci keberhasilan timnya sepanjang turnamen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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