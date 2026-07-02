Kyrie Irving World Tour 2026 The Return Siap Digelar di Jakarta, Hadirkan Pengalaman Eksklusif bagi Penggemar Basket Indonesia

JawaPos.com - Kyrie Irving World Tour 2026 The Return digelar di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta, Selasa (30/6). Kehadiran Irving menjadi momen istimewa bagi para pencinta basket Tanah Air yang berkesempatan bertemu langsung dengan salah satu pemain paling berpengaruh di generasinya.

Mengusung tema The Return, acara ini menjadi bagian dari komitmen ANTA Indonesia dalam mendukung perkembangan budaya basket nasional. Sekaligus menghadirkan pengalaman eksklusif bagi para penggemar.

Rangkaian kegiatan dirancang untuk mempererat interaksi antara Kyrie Irving dengan komunitas basket Indonesia melalui berbagai aktivitas inspiratif dan interaktif. Kyrie Irving hadir dalam sesi bincang inspiratif yang membahas perjalanan karir, filosofi bermain, hingga pandangannya mengenai perkembangan olahraga basket di tingkat global.

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Selain sesi talkshow, para pengunjung juga mengikuti sesi tanya jawab, penampilan spesial, dan berbagai aktivitas interaktif bersama komunitas basket. Dalam kesempatan tersebut, ANTA turut memperkenalkan koleksi terbaru yang terinspirasi dari Kyrie Irving sebagai bagian dari kolaborasi eksklusif antara sang atlet dan brand olahraga tersebut.

Kehadiran Kyrie Irving di Jakarta juga menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian tur dunia The Return 2026 World Tour. Indonesia menjadi salah satu destinasi pilihan setelah sebelumnya Irving mengunjungi Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Las Vegas, New Jersey, dan Makau.

Selama berada di Jakarta, Irving menyempatkan diri mengunjungi gerai perlengkapan olahraga ANTA yang menjadi sponsor pribadinya. Dia datang bersama sang ayah dan berinteraksi langsung dengan para penggemar, komunitas basket, serta sejumlah atlet nasional yang turut hadir dalam acara tersebut.

Ribuan penggemar memadati lokasi acara untuk menyaksikan langsung kehadiran pemain NBA tersebut sekaligus mengikuti berbagai aktivitas yang telah disiapkan. Irving mengaku terkesan dengan sambutan luar biasa yang diterimanya sejak tiba di Indonesia. Menurutnya, antusiasme masyarakat Jakarta menjadi salah satu pengalaman paling berkesan selama menjalani tur dunia tahun ini.

"Saya sangat merasa terhormat bisa datang di tengah-tengah penggemar di Jakarta. Tentu saya ingin berterima kasih kepada para penggemar yang telah menyambut saya selama ada di sini," ujar Kyrie Irving.