Kompetisi Bola Basket Perkuat Panggung Mahasiswa Berbakat di Dunia Olahraga

JawaPos.com - Campus League 2026 berperan sebagai ajang olahraga mahasiswa menghadirkan persaingan kompetitif. Selain itu menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan, membangun karakter, serta menorehkan prestasi di tingkat nasional, termasuk cabang bola basker.

Kompetisi bola basket mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ajang ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Expedition yang bergabung sebagai Official Timekeeper sepanjang penyelenggaraan Campus League 2026.

Bagi para peserta, Campus League menjadi lebih dari sekadar turnamen olahraga. Ajang ini memberikan kesempatan bagi student athlete untuk mengembangkan potensi, memperkuat mental bertanding, serta menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan konsistensi yang bermanfaat dalam kehidupan akademik maupun profesional.

"Kami percaya setiap atlet hebat selalu memulai perjalanan dari sebuah kesempatan. Campus League menjadi wadah penting bagi talenta muda Indonesia untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Karena itu, Expedition bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut," ujar Perwakilan Expedition.

Rangkaian Campus League 2026 baru saja menuntaskan kompetisi National Basketball. Setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit, tim putri Universitas Surabaya berhasil keluar sebagai juara, sementara gelar juara kategori putra diraih Institut Perbanas Jakarta.

Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tersebut, para juara memperoleh hadiah berupa jam tangan edisi khusus yang dirancang eksklusif untuk Campus League. Edisi eksklusif E 6318 MCCL Special Campus League Edition untuk juara putra dan E 6318 BFCL Special Campus League Edition untuk juara putri.

Meski seri basket nasional telah berakhir, perjalanan Campus League 2026 masih berlanjut. Turnamen cabang badminton dan futsal akan menjadi agenda berikutnya yang siap mempertemukan mahasiswa terbaik dari berbagai daerah untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Melalui penyelenggaraan berbagai cabang olahraga tersebut, Campus League terus memperkuat posisinya sebagai wadah pengembangan talenta mahasiswa sekaligus sarana membangun ekosistem olahraga kampus yang lebih kompetitif.