Janice/Aldila Kandas di Babak Kedua Wimbledon 2026

Ganda putri tenis Indonesia, Janice Tjen/Aldila Sutjiadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Janice Tjen/Aldila Sutjiadi di Wimbledon 2026 terhenti pada babak kedua setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk/Elena-Gabriela Ruse dengan 4-6, 6-7(8) di All England Club, London, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Janice/Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun, mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tie-break set kedua.
Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk/Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi lima gim beruntun.
Janice/Aldila memberikan perlawanan hingga 4-5, namun pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi dua gim setelahnya untuk menutup set pembukan dengan 6-4.
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Kosyuk/Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Namun, Janice/Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3.
Janice/Aldila terus memberikan perlawanan hingga pertandingan berlangsung ketat menjelang akhir set.
Pada gim ke-10 saat unggul 5-4, Kostyuk/Ruse memperoleh beberapa peluang match point. Namun, Janice/Aldila menyelamatkan seluruh peluang itu untuk menyamakan skor menjadi 5-5.
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Pertandingan kemudian berlanjut hingga tie-break. Janice/Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk/Ruse menyamakan kedudukan 8-8, dan memenangi dua poin terakhir untuk mengakhiri tie-break dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan.
Pertandingan berlangsung relatif berimbang. Kostyuk/Ruse unggul tipis dalam total poin dengan mengumpulkan 83 poin, sedangkan Janice/Aldila meraih 78 poin.
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