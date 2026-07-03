Carlos Alcaraz Absen dari Wimbledon 2026 karena Jalani Pemulihan Cedera Pergelangan Tangan

JawaPos.com – Carlos Alcaraz dipastikan tidak tampil pada Wimbledon 2026 karena masih menjalani proses pemulihan cedera pergelangan tangan kanan.

Dilansir dari laman Independent pada Kamis (2/7), Petenis asal Spanyol tersebut telah absen dari berbagai turnamen sejak April setelah mengalami masalah pada pergelangan tangannya. Keputusan itu membuat juara Wimbledon dua kali tersebut gagal kembali bersaing di ajang Grand Slam lapangan rumput tahun ini.

Cedera Alcaraz bermula ketika ia memutuskan mundur dari Barcelona Open akibat nyeri pada pergelangan tangan kanannya. Setelah itu, ia juga memilih melewatkan upaya mempertahankan gelar French Open demi memprioritaskan pemulihan.

Alcaraz kemudian memastikan akan absen sepanjang musim lapangan rumput dengan harapan dapat kembali bertanding sebelum US Open.

Petenis berusia 23 tahun tersebut mengambil langkah hati-hati untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius. Meski tidak menjalani operasi, Alcaraz sempat mengenakan gips pada pergelangan tangannya selama beberapa pekan sebagai bagian dari proses penyembuhan.

Cedera yang dialaminya dilaporkan berupa peradangan pada tendon akibat tekanan berulang dari pukulan forehand dengan topspin.

Keputusan Alcaraz menjalani pemulihan secara bertahap dinilai sebagai langkah yang tepat mengingat cedera pergelangan tangan kerap berdampak panjang bagi petenis profesional.