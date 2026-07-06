Aldila Sutjiadi Buat Kejutan! Tembus Babak Perempat Final Wimbledon 2026

Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, bersama Guido Andreozzi (Argentina) di Wimbledon 2026 (instagram @dila11)
JawaPos.com - Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, membuat kejutan di ajang Wimbledon 2026. Berpasangan dengan petenis Argentina, Guido Andreozzi, Aldila berhasil melaju ke babak perempat final nomor ganda campuran.
Aldila/Andreozzi mengamankan tiket perempat final usai menyingkirkan unggulan kedelapan, Jackson Tracy (Amerika Serikat)/Anna Danilina (Kazakhstan). Mereka menang melalui pertarungan tiga set dengan skor 7(8)-6(6), 5-7, dan 6-3 di All England Club, London, Inggris pada Minggu (5/7/2026) waktu setempat.
Aldila/Andreozzi membuka laga dengan merebut kemenangan pada set pertama melalui tie break. Keunggulan tersebut diraih setelah kedua pasangan tampil sama kuat sepanjang set pertama.
Memasuki set kedua, Tracy/Danilina memberikan respons. Pasangan unggulan kedelapan itu berhasil menyamakan kedudukan setelah merebut set dengan skor 7-5.
Pada set penentuan, Aldila/Andreozzi kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Pasangan gado-gado ini memperoleh break penting pada gim ketujuh yang menjadi titik balik untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Keunggulan tersebut berhasil dipertahankan hingga akhir laga.
Dari segi statistik, Aldila/Andreozzi tampil lebih efektif dibandingkan pasangan Amerika Serikat-Kazakhstan. Mereka memenangi 81 persen poin dari servis pertama dan mengoleksi total 103 poin, unggul atas 92 poin milik Tracy/Danilina.
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Selain itu, Aldila/Andreozzi juga mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan. Mereka hanya melakukan tiga unforced error, sementara lawannya melakukan 12 kali kesalahan.
Pada babak perempat final, Aldila/Andreozzi akan berhadapan dengan duet Australia, Marc Polmans/Storm Hunter, Senin (6/7) malam WIB. Diharapkan, petenis putri Indonesia itu bisa mempertahankan catatan positifnya di Wimbledon 2026.
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