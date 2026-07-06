Megawati Hangestri Kenakan Nomor Dobel Keramat, Bintang Hyundai Hillstate Pakai Jersey 88

JawaPos.com - Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan tidak lagi mengenakan nomor punggung 8 saat berkiprah di Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027. Bersama klub Hyundai Hillstate, opposite hitter asal Jember itu akan memakai jersey bernomor 88.

Kepastian tersebut diketahui setelah Hyundai Hillstate memperbarui daftar pemain di laman resminya menjelang dimulainya pemusatan latihan pramusim. Nomor 8 yang selama ini identik dengan Megawati ternyata masih menjadi milik libero senior Kim Yeon-gyeon. Sehingga tidak dapat digunakan pemain anyar.

Hingga kini, Megawati maupun Hyundai Hillstate belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan pemilihan nomor 88. Namun, angka kembar tersebut tetap mempertahankan identitas Megawati yang selama ini lekat dengan nomor punggung 8.

Di sisi lain, media Korea Selatan My Daily melaporkan Megawati akan menjadi pemain asing pertama yang bergabung dalam pemusatan latihan Hyundai Hillstate pada awal Juli.