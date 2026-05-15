Transfer Rumit! Megawati Hangestri Gabung Hyundai Hillstate Akhir Juni, Sudah Tanda Tangan Kontrak di Korea Selatan

JawaPos.com – Megawati Hangestri Pertiwi diproyeksikan mulai bergabung dengan Suwon Hyundai Engineering & Construction Hillstate paling cepat akhir Juni mendatang.

Kabar tersebut diungkapkan agen Megawati di Korea Selatan, Chris Kim, lewat kanal YouTube pribadinya.

”Megawati diperkirakan akan bergabung dengan tim pada akhir Juni atau awal Juli,” kata Chris Kim.

Menurut informasi yang didapat Jawa Pos, Mega telah menandatangani kontrak secara langsung di Korea Selatan pada Kamis (7/5) pekan lalu. Opposite hitter berusia 26 tahun tersebut kemudian kembali ke Surabaya sehari setelah penandatanganan kontrak.

Sebelum kesepakatan itu tercapai, Kim mengungkapkan proses transfer Mega ke Hyundai Hillstate berjalan cukup rumit dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Tim peraih tiga gelar juara V-League itu lebih dulu memeriksa hasil MRI lutut Megawati yang bermasalah sebelum mengambil keputusan.