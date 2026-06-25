Ducati Perluas Lini Off-Road, Desmo250 MX Siap Tantang Motor Cross Jepang

JawaPos.com - Ducati terus memperkuat eksistensinya di segmen motor off-road dengan meluncurkan Desmo250 MX. Model terbaru ini menjadi motor motocross 250 cc pertama Ducati yang mengusung teknologi katup desmodromic, sekaligus melengkapi keluarga motor off-road yang sebelumnya diisi Desmo450 MX dan Desmo450 EDS.

Kehadiran motor ini menandai langkah lanjutan pabrikan asal Italia tersebut dalam mengembangkan segmen motocross setelah sukses meluncurkan Desmo450 MX pada tahun lalu.

Salah satu daya tarik utama Ducati Desmo250 MX terletak pada penggunaan mesin satu silinder baru yang telah dibekali teknologi desmodromic valve timing, sistem khas Ducati yang selama ini identik dengan motor-motor performa tinggi mereka.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 43 dk pada 12.500 rpm. Menariknya, putaran mesin maksimal dapat mencapai 15.000 rpm, angka yang tergolong tinggi untuk motor di kelas motocross 250 cc.

Mesin Terinspirasi Ducati Panigale V4 R Ducati menyebut pengembangan mesin Desmo250 MX terinspirasi dari teknologi yang digunakan pada Panigale V4 R, motor balap andalan mereka di ajang World Superbike (WorldSBK) dan British Superbike Championship.

Untuk mendukung performa, motor ini menggunakan throttle body Mikuni berdiameter 44 mm yang dipadukan dengan sistem knalpot baru.

Kombinasi tersebut dirancang untuk menghasilkan karakter tenaga yang lebih responsif sekaligus mudah dikendalikan di berbagai kondisi lintasan.

Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi lima percepatan yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan motocross. Ducati juga membekali motor ini dengan fitur quickshifter untuk perpindahan gigi naik yang lebih cepat serta kopling hidraulis Brembo dengan pegas cakram.

Suspensi Showa dan Rem Brembo Pada sektor kaki-kaki, Ducati Desmo250 MX menggunakan suspensi depan Showa upside down berdiameter 49 mm yang dapat diatur sepenuhnya. Sementara bagian belakang mengandalkan monoshock Showa yang juga menawarkan pengaturan lengkap sesuai kebutuhan pengendara.