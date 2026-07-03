Joan Mir Tinggalkan Honda dan Resmi Memperkuat Ducati Gresini di MotoGP Musim 2027

Joan Mir (Instagram @gresiniracing)
JawaPos.com – Joan Mir resmi bergabung dengan Gresini Ducati untuk menghadapi MotoGP musim 2027 setelah memutuskan mengakhiri kerja samanya dengan Honda.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (3/7), Kepindahan tersebut membuat Mir mengikuti jejak mantan rekan setimnya, Marc Marquez, yang lebih dahulu meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini. Tim asal Italia itu berharap kehadiran Mir mampu memperkuat daya saing mereka pada era baru MotoGP.
Gresini Ducati juga mengonfirmasi bahwa Mir akan berduet dengan pembalap muda Dani Holgado pada musim 2027. Keduanya akan menjadi bagian dari susunan pembalap baru tim dalam menghadapi perubahan regulasi MotoGP.
Komposisi tersebut menggantikan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang akan memperkuat tim berbeda mulai musim depan.
Pemilik Gresini Racing, Nadia Padovani, menyatakan timnya memiliki kepercayaan penuh terhadap kemampuan Joan Mir dan Dani Holgado. Menurutnya, Holgado merupakan pembalap muda yang telah lama dipantau, sedangkan Mir memiliki pengalaman sebagai juara dunia MotoGP.
Padovani berharap kedua pembalap tersebut dapat berkembang bersama dan membawa hasil positif bagi Gresini Ducati.
Sebelum bergabung dengan Gresini, Mir sempat diperkirakan akan kembali bekerja sama dengan mantan bos Suzuki, Davide Brivio, di Trackhouse Aprilia. Namun, perubahan situasi membuat pembalap asal Spanyol itu akhirnya memilih Gresini sebagai tujuan berikutnya dalam kariernya.
Kepindahan tersebut juga mempertemukannya kembali dengan kepala kru Frankie Carchedi yang pernah mendampinginya saat meraih gelar juara dunia MotoGP 2020 bersama Suzuki.
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