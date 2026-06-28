Hasil MotoGP Belanda 2026: Ai Ogura Juara Usai Duel Sengit, Kalahkan Raul Fernandez dan Jorge Martin

JawaPos.com — Ai Ogura tampil sebagai pemenang MotoGP Belanda 2026 setelah mengalahkan Raul Fernandez dan Jorge Martin dalam balapan dramatis di Sirkuit Assen, Minggu (28/6/2026). Kemenangan ini diraih usai pertarungan ketat sepanjang balapan, sementara Marco Bezzecchi gagal finis setelah mengalami kecelakaan pada lap-lap awal.

Jorge Martin yang memulai balapan dari pole position langsung mempertahankan posisi terdepan saat lampu start padam. Ai Ogura dan Raul Fernandez menguntit di posisi kedua dan ketiga, sedangkan Marco Bezzecchi justru kehilangan beberapa posisi pada awal lomba.

Balapan baru memasuki akhir lap pertama ketika Joan Mir mengalami kecelakaan dan harus mengakhiri perlombaan lebih cepat. Di saat bersamaan, Marc Marquez tampil agresif dengan naik ke posisi keempat setelah menyalip Bezzecchi.

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Memasuki lap kedua, persaingan sengit terjadi di barisan depan. Ogura dan Fernandez sempat disalip Marc Marquez, tetapi Fernandez segera merebut kembali posisi tersebut hanya beberapa saat kemudian.

Drama kembali terjadi ketika Marco Bezzecchi yang berada di posisi kelima mencoba melakukan manuver di tikungan cepat. Upayanya berakhir buruk setelah kehilangan kendali hingga terjatuh dan berguling di area run-off, membuatnya gagal melanjutkan balapan.

Memasuki lap ketiga, Jorge Martin mulai membuka jarak dari rombongan pengejar. Namun di belakangnya, Raul Fernandez, Ai Ogura, Marc Marquez, dan Francesco Bagnaia terlibat pertarungan ketat yang membuat keunggulan Martin perlahan terpangkas.

Saat balapan memasuki lap ke-10, Martin masih memimpin, tetapi terus mendapat tekanan dari Fernandez dan Ogura. Sementara itu, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, dan Fabio Di Giannantonio membentuk kelompok kedua.

Insiden kembali mewarnai balapan pada lap ke-13 ketika Pedro Acosta melebar saat mencoba mempertahankan posisinya. Beruntung, ia tidak terjatuh dan masih bisa kembali ke lintasan.