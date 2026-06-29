Profil Ai Ogura: Pembalap Jepang yang Ukir Sejarah usai Menang di MotoGP Belanda 2026

JawaPos.com - Pembalap Trackhouse Aprilia Racing Ai Ogura keluar sebagai pemenang dalam balapan MotoGP Belanda 2026. Kesuksesan itu sekaligus membawa Ogura mengukir sejarah sebagai pembalap Jepang pertama yang memenangi balapan di kelas utama setelah 22 tahun.

Ai Ogura tampil impresif dalam balapan MotoGP di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (28/6) malam WIB. Pembalap asal Jepang itu keluar sebagai pemenang setelah mengasapi rekan setimnya, Raul Fernandez, dan Jorge Martin (Aprilia Racing).

Podium pertama yang diraih Ai Ogura sekaligus membuatnya mengukir tinta emas dalam sejarah MotoGP. Pembalap berusia 25 tahun itu menjadi pembalap Jepang pertama yang naik podium tertinggi dalam 22 tahun.

Pembalap asal Jepang terakhir yang sukses naik podium pertama dalam seri MotoGP adalah Makoto Tamada pada 2004. Tamada merebut podium pertama pada seri balapan MotoGP Brasil dan Jepang.

Tamada menjadi pembalap Jepang tersukses, karena tidak ada pembalap Jepang yang berhasil naik podium pertama setelah dirinya pada musim 2004. Sampai akhirnya, Ogura kini berhasil memecahkan rekor tersebut setelah 22 tahun lamanya.

Penampilan Impresif Ai Ogura di MotoGP Belanda 2026 Ogura memulai balapan dari posisi kedua di bawah Jorge Martin. Pembalap binaan Honda itu sempat kesulitan pada awal balapan, hingga merosot ke posisi keenam.

Ogura perlahan berhasil memperbaiki posisinya hingga baris terdepan. Pada lap ke-18 dari 26, dia naik ke posisi kedua dengan menggusur Jorge Martin. Kemudian di lap ke-21, Ogura merangsek naik ke posisi pertama usai mengkudeta Fernandez.

Setelah itu, Ogura tampil konsisten memimpin balapan. Hingga akhirnya, tidak ada pembalap yang berhasil menyalipnya. MotoGP Belanda 2026 pun didominasi Aprilia karena Trackhouse sukses merebut podium ganda yang diraih Ogura dan Fernandez, serta Martin di podium ketiga.