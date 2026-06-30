Marco Bezzecchi Fokus Pemulihan Usai Crash di MotoGP Assen Belanda 2026

JawaPos.com – Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, menyampaikan pesan pertamanya setelah mengalami kecelakaan berkecepatan tinggi pada ajang MotoGP Assen.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (30/6), Bezzecchi mengatakan bahwa dirinya akan fokus memulihkan kondisi tubuh setelah mengalami benturan keras dalam balapan tersebut.

Melalui media sosial, pembalap asal Italia itu menyebut waktunya kini digunakan untuk “merawat rasa sakit dan nyeri” yang dirasakan setelah insiden tersebut.

Kecelakaan terjadi pada lap kedua ketika Bezzecchi kehilangan kendali di tikungan kiri Turn 15 dengan kecepatan sekitar 200 kilometer per jam.

Saat itu, ia melaju menggunakan gigi keempat sebelum terjatuh dan terguling di area kerikil hingga berhenti dekat pembatas lintasan.

Petugas medis kemudian memberikan pertolongan sebelum Bezzecchi dibawa ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan.

Akibat benturan keras tersebut, Bezzecchi sempat dipindahkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan karena mengalami rasa sakit setelah kecelakaan.

Namun, hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya cedera serius sehingga ia diperbolehkan meninggalkan rumah sakit pada Minggu malam.

Pada hari berikutnya, ia mengunggah pesan yang berisi ucapan terima kasih atas dukungan para penggemar serta menegaskan agar tidak menyerah.