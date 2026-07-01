Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.13 WIB

Duet Dadakan Berbuah Gelar Terbesar, Aldila Sutjiadi Gandeng Vera Setelah Batal dengan Janice Tjen

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/am.) - Image

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/am.)

JawaPos.com - Perubahan rencana di menit-menit akhir justru membawa berkah bagi Aldila Sutjiadi. Setelah batal berduet dengan Janice Tjen di Eastbourne Open, petenis ganda putri Indonesia itu justru sukses mengangkat trofi Bad Homburg Open 2026.

Berpasangan dengan petenis Rusia Vera Zvonareva, Aldila mengalahkan unggulan kedua Ellen Perez/Demi Schuurs di final dengan skor 6-1, 4-6, 10-5. Itu jadi gelar WTA 500 pertama Aldila. Artinya, itu merupakan gelar terbesar dalam kariernya.

“Memang ya, tadinya aku akan bermain dengan Janice di Eastbourne, tapi mendadak Janice hanya ingin main single, jadi aku sempat nyari pasangan lain,” ujar Aldila kepada Jawa Pos. “Kebetulan Vera pun belum dapat pasangan. Jadi akhirnya aku set sama Vera dan decide untuk main di Bad Homburg,” lanjutnya.

Meski terbentuk secara mendadak, tapi Aldila sebenarnya tidak asing dengan Vera. Ini kali kedua mereka berpasangan setelah sebelumnya menembus final di Morocco Open pada Mei lalu.

Bedanya, kali ini Aldila/Vera berhasil mengangkat trofi. “Ini turnamen kedua kami , final kedua bareng juga. Puji Tuhan bisa memenangkan final kali ini,” ucap Aldila.

Sebelumnya, petenis 31 tahun itu telah mengoleksi enam gelar WTA 250 dan lima gelar WTA 125. Gelar di Bad Homburg pun menjadi trofi WTA 500 pertamanya sekaligus gelar perdana tahun ini.

“Aku percaya kalau kerja keras, walaupun hasilnya belum ada, tapi kalau kita latihan terus, kita coba memperbaiki performance sedikit demi sedikit, pasti hasilnya akan terjadi. Puji Tuhan aku bisa mendapatkan gelar tersebut di Bad Homburg ini.” 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Aldila Sutjiadi Melaju di Homburg Open 2026, Petenis Indonesia Bekuk Kempen/Panova 2-1 - Image
Sports

Aldila Sutjiadi Melaju di Homburg Open 2026, Petenis Indonesia Bekuk Kempen/Panova 2-1

Rabu, 24 Juni 2026 | 12.45 WIB

Aldila/Janice Tumbang Setelah Berjuang di Babak Pertama Roland Garros - Image
Sports

Aldila/Janice Tumbang Setelah Berjuang di Babak Pertama Roland Garros

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.06 WIB

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Jadi Unggulan Pertama Rabat Grand Prix, Lapangan Tanah Liat Uji Petenis Indonesia - Image
Sports

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Jadi Unggulan Pertama Rabat Grand Prix, Lapangan Tanah Liat Uji Petenis Indonesia

Senin, 18 Mei 2026 | 23.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore