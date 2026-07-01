Duet Dadakan Berbuah Gelar Terbesar, Aldila Sutjiadi Gandeng Vera Setelah Batal dengan Janice Tjen

JawaPos.com - Perubahan rencana di menit-menit akhir justru membawa berkah bagi Aldila Sutjiadi. Setelah batal berduet dengan Janice Tjen di Eastbourne Open, petenis ganda putri Indonesia itu justru sukses mengangkat trofi Bad Homburg Open 2026.

Berpasangan dengan petenis Rusia Vera Zvonareva, Aldila mengalahkan unggulan kedua Ellen Perez/Demi Schuurs di final dengan skor 6-1, 4-6, 10-5. Itu jadi gelar WTA 500 pertama Aldila. Artinya, itu merupakan gelar terbesar dalam kariernya.

“Memang ya, tadinya aku akan bermain dengan Janice di Eastbourne, tapi mendadak Janice hanya ingin main single, jadi aku sempat nyari pasangan lain,” ujar Aldila kepada Jawa Pos. “Kebetulan Vera pun belum dapat pasangan. Jadi akhirnya aku set sama Vera dan decide untuk main di Bad Homburg,” lanjutnya.

Meski terbentuk secara mendadak, tapi Aldila sebenarnya tidak asing dengan Vera. Ini kali kedua mereka berpasangan setelah sebelumnya menembus final di Morocco Open pada Mei lalu.

Bedanya, kali ini Aldila/Vera berhasil mengangkat trofi. “Ini turnamen kedua kami , final kedua bareng juga. Puji Tuhan bisa memenangkan final kali ini,” ucap Aldila.

Sebelumnya, petenis 31 tahun itu telah mengoleksi enam gelar WTA 250 dan lima gelar WTA 125. Gelar di Bad Homburg pun menjadi trofi WTA 500 pertamanya sekaligus gelar perdana tahun ini.