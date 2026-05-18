Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Senin, 18 Mei 2026 | 23.21 WIB

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Jadi Unggulan Pertama Rabat Grand Prix, Lapangan Tanah Liat Uji Petenis Indonesia

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi. (instagram @janicetjen) - Image

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi. (instagram @janicetjen)

JawaPos.com - Dua petenis Indonesia, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi, bakal menjalani Morocco Open pada 18-23 Mei ini dengan status unggulan pertama. Janice menempati unggulan teratas nomor tunggal, sedangkan Aldila tampil di nomor ganda bersama petenis Rusia, Vera Zvonareva.

Bagi Janice, ini jadi turnamen WTA 250 ketiganya tahun ini setelah ASB Classic dan Hobart International pada Januari lalu. Rabat Grand Prix -nama lain Morocco Open- juga jadi turnamen tanah liat keempatnya setelah Charleston, Madrid dan Italian Open.

“Saya tahu banyak orang datang dan berkata kepada saya, ‘Oh, kamu akan menjadi pemain tangguh di lapangan tanah liat. Permainanmu akan sangat sulit untuk dihadapi’,” kata Janice dikutip dari laman resmi French Open soal tampil di tanah liat.

“Tapi jelas saya belum banyak menghabiskan waktu di lapangan tanah liat. Dan bahkan saat tumbuh dewasa, saya tidak banyak bermain di lapangan tanah liat,” lanjut petenis 24 tahun itu.

Ya, Janice memang tidak memiliki banyak pengalaman bermain di tanah liat. Bahkan, dia baru menjalani debut tur WTA di permukaan tersebut saat tampil di Charleston awal April silam. Hasilnya, Janice harus mengakui keunggulan McCartney Kessler 2-6, 1-6 di babak pertama. Total, dalam tiga turnamen tanah liat, Janice baru meraih satu kali kemenangan.

Sementara itu, Aldila bakal kembali tampil di Rabat untuk pertama kalinya sejak 2022. Pada penampilan sebelumnya empat tahun silam, petenis 31 tahun tersebut mampu menembus semifinal nomor ganda bersama petenis Jepang, Miyu Kato. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ditekuk Pasangan Anyar AS, Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Tersingkir dari Italian Terbuka 2026 - Image
Sports

Ditekuk Pasangan Anyar AS, Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Tersingkir dari Italian Terbuka 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 04.24 WIB

Italian Open 2026: Jalan Terjal Janice Tjen/Aldila Sutjiadi, Langsung Tantang Jagoan Amerika Serikat! - Image
Sports

Italian Open 2026: Jalan Terjal Janice Tjen/Aldila Sutjiadi, Langsung Tantang Jagoan Amerika Serikat!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 18.40 WIB

Janice/Aldila Libas Pasangan Ganda Putri Spanyol/Amerika, Maju ke Perempat Final Madrid Open - Image
Sports

Janice/Aldila Libas Pasangan Ganda Putri Spanyol/Amerika, Maju ke Perempat Final Madrid Open

Senin, 27 April 2026 | 16.54 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore