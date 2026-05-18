Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Jadi Unggulan Pertama Rabat Grand Prix, Lapangan Tanah Liat Uji Petenis Indonesia

JawaPos.com - Dua petenis Indonesia, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi, bakal menjalani Morocco Open pada 18-23 Mei ini dengan status unggulan pertama. Janice menempati unggulan teratas nomor tunggal, sedangkan Aldila tampil di nomor ganda bersama petenis Rusia, Vera Zvonareva.

Bagi Janice, ini jadi turnamen WTA 250 ketiganya tahun ini setelah ASB Classic dan Hobart International pada Januari lalu. Rabat Grand Prix -nama lain Morocco Open- juga jadi turnamen tanah liat keempatnya setelah Charleston, Madrid dan Italian Open.

“Saya tahu banyak orang datang dan berkata kepada saya, ‘Oh, kamu akan menjadi pemain tangguh di lapangan tanah liat. Permainanmu akan sangat sulit untuk dihadapi’,” kata Janice dikutip dari laman resmi French Open soal tampil di tanah liat.

“Tapi jelas saya belum banyak menghabiskan waktu di lapangan tanah liat. Dan bahkan saat tumbuh dewasa, saya tidak banyak bermain di lapangan tanah liat,” lanjut petenis 24 tahun itu.

Ya, Janice memang tidak memiliki banyak pengalaman bermain di tanah liat. Bahkan, dia baru menjalani debut tur WTA di permukaan tersebut saat tampil di Charleston awal April silam. Hasilnya, Janice harus mengakui keunggulan McCartney Kessler 2-6, 1-6 di babak pertama. Total, dalam tiga turnamen tanah liat, Janice baru meraih satu kali kemenangan.