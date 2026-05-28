Aldila/Janice Tumbang Setelah Berjuang di Babak Pertama Roland Garros

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi. (instagram @janicetjen)
JawaPos.com - Ganda putri Indonesia Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen tumbang setelah berjuang melalui tiga set melawan Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo pada babak pertama French Open 2026, Kamis, dikutip dari ANTARA.
Pasangan Aldila/Janice berhasil menyamakan kedudukan untuk mengambil alih set pertama, namun skenario serupa tidak berjalan lancar pada set penentu sehingga harus menyerah di tangan pasangan Ceko-Spanyol itu dengan 7-6(7), 2-6, 4-6.
Dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut, Aldila/Janice bangkit pada set pertama untuk memimpin pertandingan pada kedudukan 5-4.
Meski Bouzkova/Sorribes mampu menyamakan ganda Merah Putih itu berjuang hingga memenangi tie-break untuk mencuri keunggulan.
Statistik hasil pertandingan Roland Garros memperlihatkan keduanya sama-sama memasukkan 74 persen servis pertama mereka. Namun, Aldila/Janice unggul dari segi ketelitian dengan melakukan lebih sedikit kesalahan ganda.
Pada set kedua, Aldila/Janice mencoba untuk mempertahankan ritme setelah keberhasilan set pertama. Namun, Bouzkova/Sorribes menyamakan kedudukan 2-2, lalu memenangi empat gim beruntun untuk memaksa ke set penentu.
Bouzkova/Sorribes meraih 59 persen poin servis pertama, sementara Aldila/Janice unggul dengan memenangi 43 persen poin servis kedua.
Ganda Ceko-Spanyol itu kemudian melanjutkan dominasi mereka dengan memenangi tiga gim berturut-turut pada set ketiga. Pada kedudukan 1-4, Aldila/Janice mencoba mengejar ketertinggalan.
Ganda Indonesia dengan selisih tujuh tahun tersebut mampu membawa pertandingan hingga 4-5, namun tak mampu berbuat banyak ketika Bouzkova/Sorribes menutup pertandingan dengan kemenangan setelah dua jam 48 menit.
