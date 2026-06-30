Kejutan! Janice Tjen Bungkam Leylah Fernandez di Babak Pertama Wimbledon 2026

Janice Tjen tercatat saat ini menduduki urutan ke-47 dunia dalam ranking WTA. (Dok: Abu Dhabi Open)
JawaPos.com - Petenis Indonesia, Janice Tjen, membuat kejutan pada pertandingan babak pertama Wimbledon 2026. Janice mengalahkan pemain unggulan ke-22 dari Kanada, Leylah Fernandez.
Janice menumbangkan Leylah Fernandez dalam dua set langsung dengan skor 6-1, 7 6(3). Pertandingan tersebut berlangsung di Court 18 All England Lawn Tennis Club, Senin (29/6).
Dalam duel berdurasi 1 jam 29 menit, Janice tampil sangat dominan sejak awal permainan. Leylah Fernandez sempat memberikan perlawanan sengit pada gim pertama dan kedua.
Akan tetapi, Janice berhasil bangkit. Petenis berusia 24 tahun itu berhasil mengunci kemenangan di set pertama atas Leylah Fernandez dengan skor meyakinkan 6-1.
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Pada set kedua, pertandingan berlangsung ketat. Kedua petenis sama-sama mampu mempertahankan servis sehingga skor terus berimbang hingga 6-6 dan memaksa pertandingan ditentukan melalui tiebreak.
Pada tiebreak, Janice tampil lebih tenang dan efektif. Ia unggul sejak awal perolehan poin sebelum menutup pertandingan dengan kemenangan 7-3 untuk mengamankan set kedua sekaligus memastikan langkah ke babak kedua Wimbledon.
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Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Janice untuk melanjutkan perjuangannya dalam penampilan debutnya di ajang Wimbledon. Di babak kedua, ia akan menghadapi petenis asal Australia, Daria Kosatkina.
Selain sektor tunggal, Janice juga akan turun di sektor ganda bersama rekan senegaranya Aldila Sutjiadi. Janice/Aldila akan menghadapi ganda Inggris Harriet Dart/Maia Lumsden dalam babak pertama Wimbledon pada Kamis (2/7).
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