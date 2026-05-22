Janice Tjen Jumpa Emma Navarro di Babak Pertama French Open 2026

Janice Tjen (Instagram/@janicetjen)
JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Janice Tjen akan bertemu petenis Amerika Emma Navarro dalam debutnya pada Grand Slam lapangan tanah liat Roland Garros, dikutip dari ANTARA.
Janice, yang saat ini berada di peringkat 41 dunia, akan menantang Navarro, yang ada di posisi 39, pada babak pertama French Open 2026 yang dijadwalkan Minggu (24/5), demikian undian WTA.
Navarro saat ini masih berada di Strasbourg untuk memainkan babak semifinal ajang WTA 500 tersebut, sementara Janice, yang menjadi unggulan teratas Maroko Open 2026, kandas pada babak 16 besar, Rabu (20/5).
Keduanya menempuh perjalanan berbeda pada musim lapangan tanah liat. Janice memulai dengan WTA 1000 Madrid, kemudian ke WTA 1000 Roma. Namun, ia tidak dapat melangkah lebih jauh dari babak kedua dalam dua turnamen tersebut.
Navarro membuka musim lapangan tanah liat di Italian Open 2026 di mana ia kandas pada babak pertama. Ia kemudian mengikuti WTA 125 Trophee Lagardere namun terhenti pada babak kedua.
Sementara itu, sang juara bertahan Roland Garros Coco Gauff kembali ke Paris dengan menjaga momentumnya setelah menjadi finalis di Roma.
Juara Madrid dan Roma, Marta Kostyuk dan Elina Svitolina, keduanya berada di luar Top 5 peringkat WTA, menjadi pengingat bahwa apa saja bisa terjadi di lapangan Roland Garros.
Petenis No.1 dunia Aryna Sabalenka, yang mencapai final Roland Garros tahun lalu, menjadi unggulan teratas French Open 2026.
