Ternyata Gamer Mobile Legends dan Investor Punya Banyak Kesamaan

Ilustrasi bermain Mobile Legends. (Pinterest)
JawaPos.com - Pertumbuhan investor muda di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Menariknya, kelompok ini didominasi generasi yang sama dengan komunitas eSports, khususnya pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), yaitu Gen Z dan milenial.
Meski semakin banyak anak muda mulai berinvestasi, fenomena FOMO atau fear of missing out masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena dapat memicu keputusan finansial yang kurang matang.
Literasi Keuangan Masih Perlu Ditingkatkan
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan masyarakat usia 18-25 tahun telah mencapai 89,96 persen. Namun, tingkat literasi keuangan mereka masih berada di angka 73,22 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan masih banyak anak muda yang telah menggunakan berbagai produk keuangan dan investasi, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko yang menyertainya.
Kondisi ini membuat sebagian investor pemula rentan mengambil keputusan berdasarkan tren atau pengaruh lingkungan tanpa memiliki strategi investasi yang jelas.
Kesamaan Gamer dan Investor
Topik ini menjadi salah satu bahasan dalam ajang Kapolda Jateng Cup 2026 yang digelar di De Tjolomadoe Convention Hall, Karanganyar. Selain menjadi turnamen Mobile Legends, acara tersebut juga menghadirkan edukasi keuangan bagi generasi muda.
Menurut para narasumber, terdapat sejumlah kesamaan antara pemain game kompetitif dan investor. Keduanya sama-sama membutuhkan kemampuan membaca situasi, menyusun strategi, menentukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan, serta menjaga disiplin.
Dalam permainan Mobile Legends misalnya, pemain harus memahami kondisi permainan sebelum menyerang atau bertahan. Prinsip serupa juga berlaku dalam investasi, di mana investor perlu memahami kondisi pasar sebelum mengambil keputusan.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa