Ternyata Gamer Mobile Legends dan Investor Punya Banyak Kesamaan

JawaPos.com - Pertumbuhan investor muda di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Menariknya, kelompok ini didominasi generasi yang sama dengan komunitas eSports, khususnya pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), yaitu Gen Z dan milenial.

Meski semakin banyak anak muda mulai berinvestasi, fenomena FOMO atau fear of missing out masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena dapat memicu keputusan finansial yang kurang matang.

Literasi Keuangan Masih Perlu Ditingkatkan

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan masyarakat usia 18-25 tahun telah mencapai 89,96 persen. Namun, tingkat literasi keuangan mereka masih berada di angka 73,22 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan masih banyak anak muda yang telah menggunakan berbagai produk keuangan dan investasi, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko yang menyertainya.

Kondisi ini membuat sebagian investor pemula rentan mengambil keputusan berdasarkan tren atau pengaruh lingkungan tanpa memiliki strategi investasi yang jelas.

Kesamaan Gamer dan Investor

Topik ini menjadi salah satu bahasan dalam ajang Kapolda Jateng Cup 2026 yang digelar di De Tjolomadoe Convention Hall, Karanganyar. Selain menjadi turnamen Mobile Legends, acara tersebut juga menghadirkan edukasi keuangan bagi generasi muda.

Menurut para narasumber, terdapat sejumlah kesamaan antara pemain game kompetitif dan investor. Keduanya sama-sama membutuhkan kemampuan membaca situasi, menyusun strategi, menentukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan, serta menjaga disiplin.