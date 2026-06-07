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Andika Rachmansyah
Minggu, 7 Juni 2026 | 15.28 WIB

PUBG Mobile Global Open 2026 Digelar di Jakarta, Kemenekraf Sebut Berdampak Besar bagi Industri Esports

Kemenekraf menyambut PMGO 2026 di Jakarta. Turnamen PUBG Mobile ini diikuti 32 tim dunia dengan hadiah total Rp8,1 miliar. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Kemenekraf menyambut PMGO 2026 di Jakarta. Turnamen PUBG Mobile ini diikuti 32 tim dunia dengan hadiah total Rp8,1 miliar. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menyambut positif penyelenggaraan PUBG Mobile Global Open (PMGO) 2026 Season 1 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Turnamen esports internasional tersebut menghadirkan 32 tim dari berbagai negara yang memperebutkan hadiah total USD 500.000 atau sekitar Rp8,1 miliar.

"PUBG memang mitra yang bisa di kolaborasikan, maka usaha kami adalah mencari IP-IP yang benar-benar bisa dikawinkan dengan PUBG yang sudah (skala) global," kata Direktur Game Kemenekraf, Luat Sihombing, saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Sabtu (6/6/2026).

Tak hanya berhenti di ibu kota, Kemenekraf juga membuka peluang lebar untuk menggandeng pemerintah daerah lain dalam menyelenggarakan ajang serupa. Hal ini bertujuan agar pemerataan potensi ekonomi dari sektor game dan esports bisa dirasakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Itulah kenapa kami kuat menggandeng pemerintah daerah termasuk di Jakarta. Jakarta memberikan ruang untuk memberikan aktifitas," lanjut Luat.

PMGO 2026 sendiri menghadirkan persaingan sengit dari 32 tim mancanegara yang memperebutkan total hadiah fantastis senilai USD 500.000 atau sekitar Rp8,1 miliar (kurs saat ini).

Turnamen yang dijadwalkan berakhir pada Minggu (7/6) ini sekaligus mempertegas posisi tawar Indonesia sebagai salah satu pusat ekosistem esports mobile paling berpengaruh di dunia.

Editor: Hendra
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