Banu Adikara
Minggu, 17 Mei 2026 | 19.01 WIB

Ford Mustang GTD hingga F-150 Raptor R Ramaikan PUBG Mobile dalam Kolaborasi Terbaru

PUBG Mobile&nbsp;menghadirkan kolaborasi terbaru dengan Ford Motor Company. (Istimewa)

 

JawaPos.com - PUBG Mobile menghadirkan kolaborasi terbaru dengan Ford Motor Company yang berlangsung mulai 15 Mei hingga 7 Juli 2026.

Kolaborasi ini membawa dua kendaraan ikonik Ford ke dalam permainan, yakni Ford Mustang GTD dan Ford F-150 Raptor R, lengkap dengan berbagai item kustomisasi bertema otomotif.

“Kolaborasi ini menghadirkan lapisan autentisitas dan kustomisasi baru ke PUBG MOBILE, memberikan lebih banyak cara bagi pemain untuk mengekspresikan gaya mereka di balik kemudi,” tulis PUBG Mobile dalam keterangannya.

Ford Mustang GTD hadir sebagai mobil performa tinggi dengan nuansa balap, tersedia dalam pilihan warna Spirit of America dan Verdant Legend. Sementara Ford F-150 Raptor R tampil dalam versi monster truck yang dirancang untuk menghadapi medan off-road di dalam game.

Selain kendaraan, pemain juga dapat membuka berbagai item tambahan seperti spoiler, front splitter, light bar, hingga item kosmetik bertema Ford seperti parachute dan ornament.

Kolaborasi ini disebut membawa nuansa baru dalam pengalaman bermain dengan menghadirkan elemen performa, kebebasan berkendara, dan personalisasi kendaraan di dalam game.

Editor: Banu Adikara
