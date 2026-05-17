Ford Mustang GTD hingga F-150 Raptor R Ramaikan PUBG Mobile dalam Kolaborasi Terbaru

PUBG Mobile menghadirkan kolaborasi terbaru dengan Ford Motor Company. (Istimewa)
JawaPos.com - PUBG Mobile menghadirkan kolaborasi terbaru dengan Ford Motor Company yang berlangsung mulai 15 Mei hingga 7 Juli 2026.
Kolaborasi ini membawa dua kendaraan ikonik Ford ke dalam permainan, yakni Ford Mustang GTD dan Ford F-150 Raptor R, lengkap dengan berbagai item kustomisasi bertema otomotif.
Baca Juga:Veda Ega Pratama Curhat Usai Moto3 Catalunya 2026! Sulit Jinakkan Motor hingga Harus Lewat Q1
“Kolaborasi ini menghadirkan lapisan autentisitas dan kustomisasi baru ke PUBG MOBILE, memberikan lebih banyak cara bagi pemain untuk mengekspresikan gaya mereka di balik kemudi,” tulis PUBG Mobile dalam keterangannya.
Ford Mustang GTD hadir sebagai mobil performa tinggi dengan nuansa balap, tersedia dalam pilihan warna Spirit of America dan Verdant Legend. Sementara Ford F-150 Raptor R tampil dalam versi monster truck yang dirancang untuk menghadapi medan off-road di dalam game.
Selain kendaraan, pemain juga dapat membuka berbagai item tambahan seperti spoiler, front splitter, light bar, hingga item kosmetik bertema Ford seperti parachute dan ornament.
Kolaborasi ini disebut membawa nuansa baru dalam pengalaman bermain dengan menghadirkan elemen performa, kebebasan berkendara, dan personalisasi kendaraan di dalam game.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!