Banding Ditolak, Marco Bezzecchi Tetap Dilarang Balapan di MotoGP Republik Ceko 2026

Marco Bezzecchi mendapat sanksi skor dari MotoGP Ceko 2026 setelah insiden dengan marshal usai mengalami kecelakaan pada Sprint Race di Brno. (Instagram/@marcobez72)
JawaPos.com - Aprilia Racing mengajuk banding kepada FIM MotoGP Steward terkait insiden Marco Bezzecchi dengan marshal pada sesi balapan sprint MotoGP Republik Ceko 2026. Namun, banding tersebut ditolak dan Bezzecchi tetap dilarang tampil dalam sesi balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Brno, Minggu (21/6/2026) pukul 19.00 WIB.
Insiden Bezzecchi memukul marshal terjadi setelah sang pembalap terjatuh di Tikungan 3 ketika sesi balapan sprint tinggal menyisakan dua lap. Bersama motornya, pembalap Aprilia itu terseret hingga ke area gravel.
Marshal yang bertugas di sekitar lokasi langsung bergerak cepat. Salah satu marshal mencoba untuk mengangkat motor dari gravel, namun secara tidak sengaja ia memutar gas hingga menyebabkan mesin motor berputar kencang.
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Bezzecchi yang melihat hal tersebut langsung menghampiri para marshal dan menekan tombol untuk mematikan motor. Setelah itu, emosinya meledak dan terlihat memukul salah satu marshal yang bertugas menangani motornya.
Video Bezzecchi pun viral di media sosial. Steward FIM MotoGP juga langsung bergerak cepat menindak pembalap asal Italia itu. Mereka membeberkan bahwa tindakan yang dilakukan Bezzecchi melanggar pasal 3.3.2.2 tentang merugikan kepentingan olahraga.
"Pada 20 Juni 2026 saat balapan Sprint pada ajang MotoGP Republik Ceko, setelah mengalami kecelakaan, Anda mendorong dan memukul marshal sirkuit yang sedang berupaya mengevakuasi motor Anda (Bezzecchi),” bunyi pernyataan FIM MotoGP Steward, dikutip dari Crash, Minggu (21/6/2026).
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“Tindakan tersebut dinilai merugikan kepentingan olahraga dan karena itu merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3.2.2 Regulasi Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM, yakni 'setiap tindakan korup, penipuan, atau tindakan apa pun yang merugikan kepentingan penyelenggaraan balapan maupun olahraga, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang selama berlangsungnya suatu ajang.'" sambungnya.
Atas tindakannya tersebut, FIM MotoGP Steward memberikan sanksi larangan balapan kepada Bezzecchi. Alhasil, murid Valentino Rossi itu dipastikan absen pada balapan MotoGP Republik Ceko 2026.
"Atas alasan tersebut, Panel Steward MotoGP FIM menjatuhkan sanksi kepada Anda berupa larangan mengikuti MotoGP Republik Ceko, sesuai dengan Pasal 3.2.1 dan Pasal 3.3.2.3 Regulasi Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM,” terang FIM MotoGP Steward.
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