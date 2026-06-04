Kemenangan di Mugello Bawa Marco Bezzecchi Masuk Jajaran Elite Pembalap Italia Terbaik di MotoGP

Marco Bezzecchi (Instagram @marcobez72)
JawaPos.com – Marco Bezzecchi berhasil mengukir sejarah baru setelah meraih kemenangan pada MotoGP Italia di Sirkuit Mugello.
Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Kamis (4/6), Pembalap Aprilia Racing tersebut menjadi pembalap Italia keenam yang mampu memenangkan balapan kandang di lintasan legendaris tersebut.
Prestasi itu sekaligus mengantarkannya masuk ke dalam klub elit pemenang Mugello yang dihuni sejumlah nama besar MotoGP.
Sebelum Bezzecchi, hanya ada lima pembalap Italia yang pernah berdiri di podium tertinggi Mugello. Mereka adalah Loris Capirossi, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, dan Francesco Bagnaia.
Kehadiran Bezzecchi dalam daftar tersebut semakin menegaskan pencapaiannya sebagai salah satu pembalap Italia terbaik saat ini.
Di antara para pemenang tersebut, Valentino Rossi masih memegang rekor dengan tujuh kemenangan di Mugello. Francesco Bagnaia menyusul dengan tiga kemenangan, sedangkan Capirossi, Dovizioso, dan Petrucci masing-masing mengoleksi satu kemenangan.
Kini, Bezzecchi menambah namanya dalam daftar eksklusif yang hanya berisi enam pembalap Italia tersebut.
Keberhasilan Bezzecchi juga memiliki makna penting bagi Aprilia Racing. Kemenangan di Mugello menjadi kemenangan kandang pertama bagi pabrikan asal Noale dalam ajang MotoGP.
Selain itu, hasil tersebut turut mengukuhkan Aprilia sebagai salah satu kekuatan utama pada musim 2026.
Prestasi Bezzecchi semakin istimewa karena ia juga masuk dalam kelompok pembalap Italia yang memenangkan GP Italia menggunakan motor buatan Italia. Sebelumnya, pencapaian serupa hanya diraih Dovizioso, Petrucci, dan Bagnaia bersama Ducati.
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