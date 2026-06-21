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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 14.33 WIB

Breaking News! Marco Bezzecchi Diskors dari MotoGP Ceko 2026 Usai Mendorong dan Memukul Marshal

 

Marco Bezzecchi mendapat sanksi skors dari MotoGP Ceko 2026 setelah insiden dengan marshal usai mengalami kecelakaan pada Sprint Race di Brno. (Instagram/@marcobez72)

JawaPos.comMarco Bezzecchi dipastikan absen pada Grand Prix Ceko 2026 di Brno setelah Panel Steward FIM MotoGP menjatuhkan sanksi skors menyusul insiden dengan marshal saat Sprint Race, Sabtu (20/6/2026).

Hukuman terhadap pembalap Aprilia Racing itu berpotensi mengubah peta persaingan gelar dunia karena ia datang ke Brno sebagai pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026.

Mengapa Marco Bezzecchi Dijatuhi Skors?

Marco Bezzecchi menerima hukuman larangan tampil pada balapan utama MotoGP Ceko 2026 setelah dianggap melakukan kontak fisik terhadap marshal yang sedang menjalankan tugas evakuasi motor usai kecelakaan yang dialaminya dalam Sprint Race.

Dalam dokumen resmi Panel Steward FIM MotoGP yang diterbitkan pada 20 Juni 2026 pukul 19.50 waktu setempat, insiden terjadi pada pukul 16.07.41 saat Sprint Race Monster Energy Grand Prix of Czechia.

Steward menyebut Bezzecchi mendorong dan memukul marshal sirkuit yang sedang berupaya mengevakuasi motornya setelah crash.

Keputusan tersebut merujuk pada Pasal 3.3.2.2 Regulasi Kejuaraan Dunia FIM Grand Prix yang mengatur larangan tindakan yang merugikan kepentingan perlombaan maupun olahraga.

Dalam pemberitahuan sanksi disebutkan:

"Setiap tindakan curang, manipulatif, atau tindakan apa pun yang merugikan kepentingan perlombaan maupun olahraga, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang selama berlangsungnya suatu acara."

Berdasarkan temuan tersebut, Panel Steward FIM MotoGP yang terdiri dari Simon Crafar, Andres Somolinos, dan Tamara Matko menjatuhkan sanksi berupa skors dari akhir pekan balapan MotoGP Ceko 2026.

Apa Isi Keputusan Resmi FIM?

FIM menilai tindakan Bezzecchi memenuhi unsur pelanggaran serius sehingga hukuman yang diberikan bukan sekadar penalti waktu atau denda, melainkan larangan tampil dalam Grand Prix yang sedang berlangsung.

Editor: Edi Yulianto
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