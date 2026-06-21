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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 15.44 WIB

Bocor! Veda Ega Pratama Blak-blakan Sebelum Dihukum 12 Grid di Moto3 Ceko 2026, Start P20 di Sirkuit Brno

Veda Ega Pratama siap menghadapi tantangan berat dari P20 pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama siap menghadapi tantangan berat dari P20 pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama dari Veda Ega Pratama dipastikan turun 12 posisi dan harus start P20 pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Minggu (21/6/2026), setelah hasil kualifikasi P8 dibatalkan karena pelanggaran.

Hukuman ini langsung mengubah peta persaingan karena pembalap Honda Team Asia itu sebelumnya berada di jalur start barisan depan.

Kualifikasi Impresif yang Berakhir Antiklimaks

Veda Ega Pratama tampil menjanjikan di kualifikasi Moto3 Ceko 2026 dan menembus P8 bersama Honda Team Asia. Hasil itu sempat menempatkannya di barisan depan Sirkuit Brno.

Namun hasil itu dibatalkan setelah steward menjatuhkan penalti turun 12 grid akibat riding lambat yang mengganggu sesi kualifikasi. Posisi startnya langsung melorot menjadi P20 dan membuatnya harus memulai dari baris ketujuh.

Start dari belakang bukan hal asing bagi Veda karena ia pernah memulai dari P17 di Moto3 Spanyol dan P20 di Moto3 Catalunya. Pengalaman itu menjadi modal penting menghadapi balapan penuh duel di Brno.

Kronologi Hukuman 12 Grid dan Aturan Ketat Moto3

Hukuman 12 grid dijatuhkan karena Veda dinilai melakukan riding lambat saat sesi kualifikasi. Kondisi itu dianggap mengganggu pembalap lain yang sedang mencatatkan lap cepat.

Insiden serupa terjadi di Moto3 Hungaria 2026 ketika ia mendapat long lap penalty. Hal ini menunjukkan ketatnya pengawasan steward musim ini.

Aturan Grand Prix menegaskan pelanggaran seperti ini dapat langsung berujung grid drop karena berpengaruh pada keselamatan dan hasil kualifikasi. Dampaknya besar karena posisi start sangat menentukan peluang finis.

Komentar Blak-blakan Veda Usai Kualifikasi Sebelum Kena Hukuman

Sebelum terkena penalti, Veda menunjukkan sikap positif usai sesi kualifikasi di Brno. Ia menilai banyak hal bisa dipelajari bersama tim.

Editor: Edi Yulianto
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