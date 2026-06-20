Hasil Kualifikasi Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Start P8, Hakim Danish Gacor di P2

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Ceko 2026 dari posisi kedelapan, sementara Hakim Danish merebut start baris depan usai finis kedua di sesi kualifikasi. (Instagram @teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Ceko 2026 dari posisi kedelapan setelah menuntaskan sesi kualifikasi di Sirkuit Brno, Sabtu (20/6/2026).
Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish tampil impresif dengan merebut posisi start kedua dan hanya kalah tipis dari peraih pole position David Almansa.
Hasil ini menjaga peluang Veda Ega Pratama untuk kembali bersaing di barisan depan saat balapan berlangsung.
Posisi start di tiga baris terdepan dinilai masih cukup ideal untuk memburu tambahan poin penting dalam perebutan klasemen Moto3 musim 2026.
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Sesi kualifikasi berlangsung ketat sejak menit-menit awal. Maximo Quiles langsung memimpin catatan waktu dengan torehan 2 menit 4,490 detik yang membuatnya bertahan di posisi pertama pada fase awal sesi.
Veda Ega Pratama sempat berada di posisi ke-12 dengan selisih 1,017 detik dari Quiles. Pada saat yang sama, Hakim Danish menunjukkan kecepatan luar biasa dengan menempel ketat Quiles di posisi kedua.
Pembalap asal Malaysia tersebut hanya terpaut 0,031 detik dari catatan waktu Quiles. Situasi itu membuat persaingan perebutan posisi terdepan semakin menarik menjelang akhir sesi.
Brian Uriarte kemudian ikut meramaikan persaingan setelah naik ke posisi ketiga. Ia mencatat selisih 0,153 detik dari pemuncak waktu dan bertahan di zona tiga besar hingga kualifikasi menyisakan sekitar tiga menit.
Veda Ega Pratama sempat mengalami penurunan posisi ketika terlempar ke urutan ke-13. Namun pembalap Honda Team Asia tersebut mampu menunjukkan respons positif pada kesempatan terakhirnya.
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