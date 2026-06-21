Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Batal Start P8, Harus Turun 12 Grid  ke P20 di Sirkuit Brno

Veda Ega Pratama harus memulai balapan Moto3 Ceko 2026 dari posisi ke-20 setelah menerima hukuman turun 12 grid meski sebelumnya lolos kualifikasi di posisi kedelapan. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama dipastikan tidak akan memulai balapan Moto3 Ceko 2026 dari posisi kedelapan meski mencatat hasil tersebut pada sesi kualifikasi di Sirkuit Brno.
Pembalap Honda Team Asia harus turun 12 posisi akibat hukuman dari steward dan akan start dari posisi ke-20 saat balapan berlangsung Minggu (21/6/2026) pukul 16.00 WIB.
Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi pembalap muda Indonesia yang sedang berjuang menembus tiga besar klasemen Moto3 2026.
Meski demikian, Veda masih memiliki peluang untuk meraih hasil maksimal mengingat ia beberapa kali mampu tampil kompetitif meski memulai balapan dari posisi belakang.
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Mengapa Veda Ega Pratama Dihukum di Moto3 Ceko 2026?
Veda Ega Pratama sebenarnya menutup sesi Qualifying 2 dengan hasil cukup impresif setelah menempati posisi kedelapan.
Hasil itu seharusnya membuatnya memulai balapan dari baris ketiga dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di kelompok depan sejak lap awal.
Namun, steward menjatuhkan hukuman turun 12 posisi setelah Veda dinyatakan melakukan tindakan ilegal berupa mengendarai motor dengan kecepatan lambat saat sesi kualifikasi.
Pelanggaran tersebut dianggap mengganggu jalannya sesi dan berpotensi memengaruhi pembalap lain yang sedang berusaha mencatat waktu terbaik.
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