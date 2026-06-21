Breaking News! Veda Ega Pratama Start P20, Kena Penalti 12 Grid di Sirkuit Brno Moto3 Ceko 2026

JawaPos.com — Veda Ega Pratama dipastikan memulai balapan Moto3 Grand Prix Ceko 2026 dari posisi ke-20 di Sirkuit Brno setelah menerima penalti mundur 12 grid dari FIM MotoGP Stewards akibat insiden slow riding saat sesi kualifikasi Q2.

Sanksi itu membuat peluang pembalap Indonesia untuk bertarung di barisan depan menjadi lebih sulit menjelang balapan utama.

Moto3 Grand Prix Ceko 2026 menghadirkan kabar kurang menyenangkan bagi pendukung Indonesia.

Veda Ega Pratama yang sebelumnya sukses mengamankan posisi start kedelapan harus menerima hukuman berat beberapa jam setelah sesi kualifikasi berakhir.

Keputusan tersebut diumumkan setelah steward menilai Veda terlibat dalam aksi memperlambat laju motor di lintasan saat Q2.

Praktik itu dianggap berpotensi membahayakan pembalap lain yang sedang melaju dalam kecepatan tinggi di Sirkuit Brno.

Mengapa Veda Ega Pratama Dijatuhi Penalti?

Veda Ega Pratama menerima hukuman karena dianggap melakukan slow riding saat sesi kualifikasi Moto3. Tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran keselamatan yang menjadi perhatian serius FIM.