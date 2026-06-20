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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 21 Juni 2026 | 01.45 WIB

Hiroshi Aoyama Yakin Hasil Positif Veda Ega Pratama di Brno, Target Lebih Tinggi di Kualifikasi Moto3 Ceko 2026

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi Practice Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. Hiroshi Aoyama optimis. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi Practice Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. Hiroshi Aoyama optimis. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama mengakhiri sesi Practice Moto3 Ceko 2026 di posisi ke-15 di Sirkuit Brno, Sabtu (20/6/2026).

Hasil tersebut membuat manajer tim Hiroshi Aoyama optimistis karena Veda Ega Pratama dan Zen Mitani mampu menunjukkan perkembangan menjanjikan meski baru pertama kali menjajal lintasan legendaris sepanjang 5,4 kilometer tersebut.

Moto3 Ceko 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi kedua rider Honda Team Asia.

Selain harus beradaptasi dengan karakter Brno yang unik, mereka juga bersaing dalam persaingan waktu lap yang sangat ketat sejak sesi latihan pertama.

Mengapa Hiroshi Aoyama Menilai Hasil Practice Sudah Positif?

Hiroshi Aoyama melihat banyak hal positif dari performa Veda Ega Pratama dan Zen Mitani sepanjang sesi Practice Moto3 Ceko 2026.

Veda Ega Pratama berhasil menempati posisi ke-15, sementara Zen Mitani finis di urutan ke-20 pada hari pertama akhir pekan balapan.

Menurut Aoyama, kondisi cuaca yang mendukung membantu tim menyelesaikan seluruh program kerja yang telah direncanakan sejak awal.

Hal itu menjadi modal penting bagi Honda Team Asia untuk mengumpulkan data dan memahami karakteristik Sirkuit Brno.

"Kami mendapat cuaca baik sepanjang hari dan bisa menyelesaikan rencana kerja. Waktu lap begitu ketat dan ini jadi awal positif untuk kedua pembalap pada momen pertama mereka di Brno," kata Hiroshi Aoyama dalam keterangan tertulis Honda Team Asia.

Editor: Banu Adikara
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