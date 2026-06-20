Langsung Lolos Q2! Veda Ega Pratama Naik ke P14 Usai Eddie O'Shea Diskualifikasi di Practice Moto3 Ceko 2026

Veda Ega Pratama memastikan lolos langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Brno setelah naik ke posisi ke-14. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 Moto3 Grand Prix Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Jumat (20/6/2026), setelah naik ke posisi ke-14 hasil sesi Practice menyusul diskualifikasi Eddie O'Shea akibat pelanggaran teknis.
Hasil ini menjadi modal penting bagi pembalap Honda Team Asia tersebut dalam upayanya meraih posisi start terbaik pada balapan akhir pekan ini.
Pembalap Indonesia itu sebelumnya berada di ambang batas zona lolos otomatis ke Q2 setelah menuntaskan sesi Practice di peringkat ke-15.
Namun, keputusan FIM MotoGP Steward Panel mengubah klasemen akhir sesi dan menguntungkan Veda Ega Pratama.
Mengapa Veda Ega Pratama Bisa Naik ke P14?
Veda Ega Pratama dipromosikan ke posisi ke-14 setelah Eddie O'Shea dari tim GRYD Racing didiskualifikasi dari hasil sesi Practice Moto3 Ceko 2026.
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FIM MotoGP Steward Panel menjatuhkan sanksi tersebut karena motor yang digunakan O'Shea tidak memenuhi regulasi bobot minimum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis pasca-sesi, bobot gabungan motor dan pembalap tercatat hanya 149,80 kilogram.
Angka tersebut berada di bawah batas minimum yang ditetapkan regulasi Moto3, yakni 152,0 kilogram. Pelanggaran teknis itu membuat seluruh catatan waktu O'Shea dianulir dan namanya dicoret dari hasil akhir Practice.
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