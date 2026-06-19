Hasil Practice Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama P15, Wajib Lewati Q1 Meski Sempat Tembus 10 Besar

JawaPos.com — Veda Ega Pratama menutup sesi practice Moto3 Ceko 2026 di posisi ke-15 di Sirkuit Brno, Jumat (19/6/2026) malam WIB.

Hasil tersebut membuat pembalap Honda Team Asia asal Wonosari, Yogyakarta, harus memulai perjuangannya dari Q1 pada sesi kualifikasi Sabtu (20/6/2026), sementara Hakim Danish tampil sebagai yang tercepat.

Veda Sempat Kesulitan pada Awal Sesi Veda Ega Pratama tidak memulai sesi practice dengan baik. Saat para rival mulai mencatatkan waktu kompetitif, pembalap Indonesia itu tertinggal cukup jauh dari barisan depan.

Ketika Maximo Quiles memimpin catatan waktu awal dengan torehan sekitar 2 menit 5 detik, Veda masih berada di posisi terakhir. Selisih waktunya bahkan mencapai lebih dari lima detik dari pembalap tercepat saat itu.

Memasuki lima menit pertama sesi, Veda mulai menemukan ritme balapnya. Pembalap Honda Team Asia tersebut berhasil memperbaiki catatan waktunya menjadi sekitar 2 menit 6 detik per lap.

Perbaikan tersebut membuatnya melonjak ke posisi ke-14 klasemen sementara. Di saat yang sama, David Almansa mengambil alih posisi teratas dengan catatan waktu 2 menit 5,167 detik.

Persaingan Ketat di Brno Persaingan di sesi practice Moto3 Ceko berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antarpembalap di zona 10 besar relatif tipis sehingga perubahan posisi terjadi hampir setiap menit.

Meski sudah memperbaiki catatan waktunya, Veda masih terpaut 1,268 detik dari Almansa yang memimpin jalannya sesi. Situasi itu membuat posisinya belum sepenuhnya aman untuk mengincar tiket langsung ke Q2.