Hasil Practice Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama P15, Wajib Lewati Q1 Meski Sempat Tembus 10 Besar

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi practice Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno. Pembalap Honda Team Asia finis di posisi ke-15 dan harus berjuang dari Q1. (Instagram @teamvedaofficial)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama menutup sesi practice Moto3 Ceko 2026 di posisi ke-15 di Sirkuit Brno, Jumat (19/6/2026) malam WIB.
Hasil tersebut membuat pembalap Honda Team Asia asal Wonosari, Yogyakarta, harus memulai perjuangannya dari Q1 pada sesi kualifikasi Sabtu (20/6/2026), sementara Hakim Danish tampil sebagai yang tercepat.
Veda Ega Pratama tidak memulai sesi practice dengan baik. Saat para rival mulai mencatatkan waktu kompetitif, pembalap Indonesia itu tertinggal cukup jauh dari barisan depan.
Ketika Maximo Quiles memimpin catatan waktu awal dengan torehan sekitar 2 menit 5 detik, Veda masih berada di posisi terakhir. Selisih waktunya bahkan mencapai lebih dari lima detik dari pembalap tercepat saat itu.
Memasuki lima menit pertama sesi, Veda mulai menemukan ritme balapnya. Pembalap Honda Team Asia tersebut berhasil memperbaiki catatan waktunya menjadi sekitar 2 menit 6 detik per lap.
Perbaikan tersebut membuatnya melonjak ke posisi ke-14 klasemen sementara. Di saat yang sama, David Almansa mengambil alih posisi teratas dengan catatan waktu 2 menit 5,167 detik.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Tak Sabar Bangkit di Sirkuit Brno
Persaingan di sesi practice Moto3 Ceko berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antarpembalap di zona 10 besar relatif tipis sehingga perubahan posisi terjadi hampir setiap menit.
Meski sudah memperbaiki catatan waktunya, Veda masih terpaut 1,268 detik dari Almansa yang memimpin jalannya sesi. Situasi itu membuat posisinya belum sepenuhnya aman untuk mengincar tiket langsung ke Q2.
Tak lama kemudian, pembalap Finlandia Rico Salmela masuk ke jajaran depan dan menggeser sejumlah pembalap. Dampaknya, Veda keluar dari posisi ke-14 dan kembali turun dalam klasemen sementara.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa