Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 23.01 WIB

Hasil FP1 Moto3 Ceko 2026: Hakim Danish Tercepat, Veda Ega Pratama P22

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi latihan bebas pertama Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Jumat (19/6). Pebalap Indonesia itu finis di posisi ke-22. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama saat menjalani sesi latihan bebas pertama Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Jumat (19/6). Pebalap Indonesia itu finis di posisi ke-22. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pebalap Malaysia Hakim Danish tampil sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Jumat (19/6). Sementara itu, wakil Indonesia Veda Ega Pratama harus puas berada di posisi ke-22 dari total 26 pebalap setelah mencatatkan waktu 2 menit 7,544 detik.

Bagaimana Jalannya FP1 Moto3 Ceko 2026?

Hakim Danish menunjukkan performa impresif sepanjang sesi FP1 Moto3 Ceko 2026. Pebalap asal Malaysia tersebut sukses menorehkan waktu terbaik 2 menit 4,938 detik yang tidak mampu dikejar para rivalnya termasuk Veda Ega Pratama hingga sesi berakhir.

Pada awal sesi, persaingan berlangsung ketat di barisan depan. Pebalap muda Spanyol Maximo Quiles sempat memimpin dengan catatan 2 menit 6,244 detik sebelum digeser Marco Morelli yang membukukan waktu 2 menit 6,180 detik.

Memasuki tiga menit terakhir, Danish mulai menunjukkan kecepatannya. Dia lebih dulu mencatatkan waktu 2 menit 5,421 detik sebelum mempertajamnya menjadi 2 menit 4,938 detik dan mengunci posisi teratas hingga bendera kotak-kotak dikibarkan.

Siapa Saja yang Masuk 10 Besar?

David Almansa menjadi pebalap yang paling dekat dengan Danish. Namun, dia masih tertinggal 0,308 detik dan harus puas menempati posisi kedua.

Posisi ketiga ditempati Alvaro Carpe dengan catatan waktu 2 menit 5,459 detik. Di belakangnya terdapat Joel Kelso yang membukukan waktu 2 menit 5,732 detik.

Maximo Quiles menempati posisi kelima dengan 2 menit 5,736 detik. Sementara Joel Esteban berada di urutan keenam setelah mencatatkan waktu 2 menit 5,795 detik.

Casey O'Gorman finis di posisi ketujuh dengan torehan 2 menit 5,905 detik. Scott Ogden menyusul di posisi kedelapan lewat catatan 2 menit 6,004 detik.

Marco Morelli yang sempat memimpin sesi harus turun ke posisi kesembilan dengan waktu 2 menit 6,031 detik. Adrian Fernandez melengkapi daftar 10 besar setelah mencatatkan waktu 2 menit 6,145 detik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Tak Sabar Bangkit di Sirkuit Brno - Image
Sports

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Tak Sabar Bangkit di Sirkuit Brno

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.27 WIB

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Berburu Podium di Brno, Kans Kembali ke Jalur Juara? - Image
Sports

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Berburu Podium di Brno, Kans Kembali ke Jalur Juara?

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.22 WIB

Honda Team Asia Wanti-wanti Veda Ega Jelang Moto3 Republik Ceko 2026: Sirkuit Panjang dan Indah! - Image
Sports

Honda Team Asia Wanti-wanti Veda Ega Jelang Moto3 Republik Ceko 2026: Sirkuit Panjang dan Indah!

Jumat, 19 Juni 2026 | 05.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore