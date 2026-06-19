Hasil FP1 Moto3 Ceko 2026: Hakim Danish Tercepat, Veda Ega Pratama P22

JawaPos.com - Pebalap Malaysia Hakim Danish tampil sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno, Jumat (19/6). Sementara itu, wakil Indonesia Veda Ega Pratama harus puas berada di posisi ke-22 dari total 26 pebalap setelah mencatatkan waktu 2 menit 7,544 detik.

Bagaimana Jalannya FP1 Moto3 Ceko 2026? Hakim Danish menunjukkan performa impresif sepanjang sesi FP1 Moto3 Ceko 2026. Pebalap asal Malaysia tersebut sukses menorehkan waktu terbaik 2 menit 4,938 detik yang tidak mampu dikejar para rivalnya termasuk Veda Ega Pratama hingga sesi berakhir.

Pada awal sesi, persaingan berlangsung ketat di barisan depan. Pebalap muda Spanyol Maximo Quiles sempat memimpin dengan catatan 2 menit 6,244 detik sebelum digeser Marco Morelli yang membukukan waktu 2 menit 6,180 detik.

Memasuki tiga menit terakhir, Danish mulai menunjukkan kecepatannya. Dia lebih dulu mencatatkan waktu 2 menit 5,421 detik sebelum mempertajamnya menjadi 2 menit 4,938 detik dan mengunci posisi teratas hingga bendera kotak-kotak dikibarkan.

Siapa Saja yang Masuk 10 Besar? David Almansa menjadi pebalap yang paling dekat dengan Danish. Namun, dia masih tertinggal 0,308 detik dan harus puas menempati posisi kedua.

Posisi ketiga ditempati Alvaro Carpe dengan catatan waktu 2 menit 5,459 detik. Di belakangnya terdapat Joel Kelso yang membukukan waktu 2 menit 5,732 detik.

Maximo Quiles menempati posisi kelima dengan 2 menit 5,736 detik. Sementara Joel Esteban berada di urutan keenam setelah mencatatkan waktu 2 menit 5,795 detik.

Casey O'Gorman finis di posisi ketujuh dengan torehan 2 menit 5,905 detik. Scott Ogden menyusul di posisi kedelapan lewat catatan 2 menit 6,004 detik.